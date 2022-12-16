高虹安助理費案60萬交保　綠委籲繳回公款爭取緩刑

民眾黨立委、新竹市長當選人高虹安涉嫌詐領助理費案，檢調昨天傳喚高虹安等人後，今天凌晨諭知高虹安60萬元交保。民進黨立委許智傑表示，從媒體暴露的證據看起來，高虹安的確滿危險的，建議高虹安把辦公室用到公款的部分，趕快清算還給國家，爭取將來緩刑機會。

針對檢調昨天大動作搜查及約談高虹安本人及其辦辦公主任等人，國民黨立委賴士葆質疑是民進黨選後算帳。許智傑表示，檢調單位何時要調查不會被操縱，基本上從曝光的證據看來，高虹安涉案機會很大，但不能干涉檢調辦案。

許智傑呼籲，高虹安應該把辦公室用到公款的部分總清查，並誠實面對，有機會將來爭取緩刑，如果不承認，後續問題恐怕更大。

高虹安遲遲未請辭立委，被質疑是要躲在立委的保護傘，許智傑說，這也是原因之一，但高虹安很要快就職就會辭立委，給她時間趕快整理資料，該還給國家的公款就還給國家。

立法院會期間被檢調搜索，被質疑立院尊嚴蕩然無存。民進黨立委鄭運鵬表示，司法偵辦到國會茲事體大，相信檢調進到立法院，就算不是針對委員本人，而是辦公室助理，也一定有相關證據。

鄭運鵬說，選前質疑最多的是國民黨，檢調選後調查，有人覺得太晚，但如果以不影響選舉角度來看，檢調進度還可以，選前偵辦爭議太大，選後不辦才是失職。