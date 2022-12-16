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黨主席選舉沒競爭投票率低？陳其邁：不會有太大問題

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨下屆黨主席今日登記截止，代理黨主席、高雄市長陳其邁表示，即使是賴清德一人出馬競選，投票率不會是太大問題。記者徐白櫻／攝影
民進黨下屆黨主席今日登記截止，代理黨主席、高雄市長陳其邁表示，即使是賴清德一人出馬競選，投票率不會是太大問題。記者徐白櫻／攝影

民進黨下屆黨主席選舉今天登記結束，目前僅副總統賴清德一人登記參選，黨內人士擔心投票率太低。代理黨主席的高雄市長陳其邁表示，很多黨員非常關注這次黨主席選舉，投票率不會是一個太大問題。

高雄市長陳其邁今天上午主持壽山動物園重開幕儀式，媒體聯訪時被問及高雄市議會議長人選難產及黨主席投票率問題。陳其邁說，議長人選會按照黨內的規畫，按部就班進行，相信高市黨部會做最好的規畫。

民進黨黨主席投票部分，陳其邁說，今天登記截止，到目前為止是副總統賴清德一個人參選，以選務過程來說，黨員都非常關心下任黨主席，假如說最後在5點之前是賴副總統一個人出馬競選，各地很多黨員其實非常關注這次黨主席選舉，投票率不會是太大的一個問題，大家會用投票來表達對黨的關心。

陳其邁強調，「不會有太大問題，放心！」。

投票率 陳其邁

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