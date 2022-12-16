台商籲恢復小三通 藍：請民進黨政府放下政治意識型態

農曆年節將至，小三通尚未開放，國民黨今舉行記者會，台商代表出席時都表示，兩岸現僅剩四航點，且架次少、成本高，希望政府可從人道立場來看，盡速開通小三通及更多的航點。國民黨則呼籲政府放下政治意識型態，呼應人民心聲，應早日公布相關規畫、循序漸進開放。

國民黨記者會由國民黨文傳會主委洪孟楷主持，包括東莞台協榮譽會長葉春榮、全國台企聯常務副會長暨嘉興台協榮譽會長李茂春、福建信息學院商貿學院副教授唐國泰及國民黨大陸事務部主任林祖嘉等都出席。

林祖嘉表示，兩岸原本一週超過八百架次的兩岸航班，現在只剩大約五十架次，最多的時候有六十個航點，現在只有四個航點，對在大陸的百萬名台商非常不便，且票價部分，目前一人約需四萬五千元，之前是約一萬五千元，貴了三倍，是很大負擔。

林祖嘉並指出，恢復既有航點航班，根本不像民進黨說要官方兩會重新談判。國人有極大需求，大陸說過樂觀其成，航空業者也有意增加航班，「現在是政府想做與不想做的問題，不需找一堆理由。」

林祖嘉也強調，明年一月底即將過年，大量台商有來回兩岸的需求，要買機票、規畫行程，現在就需開始準備，呼籲政府應盡快公布相關時程，不能等過年前兩天才宣布開放，根本來不及。

葉春榮表示，台商回家路不便利的問題已經爭取兩年多了，在這疫情三年以來，台商、台胞、台生往返大陸只剩下四個航點，讓他們回家探親的路很困難。

葉春榮指出，希望政府從人道立場，而非政治立場來考量，大陸回台灣只有四個機場，要回來看病或送骨灰等要坐一千多公里的車程才有機場返台，他呼籲「台商不應成政治犧牲品」，希望政府理性思考。

葉春榮強調，他所在的廣東地區有30多萬常住台胞，卻沒有一個直航點。因此強烈建議兩岸應逐步恢復原有航點航班。

李茂春則強調，現在仍是一票難求，政府除應增加航點，最快方法就是先恢復小三通，讓台商、台生、台幹能順利回台灣過年，現在疫情已輕微，多數人也打了足夠疫苗，傳播力已經遏阻下來，應盡快讓大家方便回家。

洪孟楷呼籲政府，應於農曆年前循序漸進開放小三通，並盡快恢復兩岸全部航點航班，先從小三通復航做起，也請民進黨政府官員放下政治意識型態，勿用仇視性語言製造對立與衝突，犧牲台灣民眾回家的權利。