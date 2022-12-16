四年獲870萬標案 王鴻薇槓周玉蔻：政府綁標惡質媒體

立法院正審查政府預算，國民黨立法院黨團今表示，2022年一到九月的政府政策宣導預算中，民視和三立各佔49％及25％，不公平也不合理。國民黨台北市立委補選參選人王鴻薇表示，媒體人周玉蔻創辦的放言科技傳媒，四年來接了公部門870萬標案，但周玉蔻胡亂爆料、罄竹難書，她直接說，就是政府「用納稅人錢、綁惡質媒體的樁」。

國民黨團今和王鴻薇以視訊連線方式在立院舉行記者會。國民黨立委費鴻泰表示，今年一到九月已執行的預算中，政府各部門的政策宣導預算中，民視得標4243萬5659元，佔全部標案宣導經費的59％，三立則獲2131萬974元，佔25％，兩者相加就佔七成四。

費鴻泰並指出，之前國民黨就揭露過，根據標案資料，三立和民視這兩年共獲政府約11.46億元標案，而明年度預算政府的媒體宣導經費又編的更多、有四部會宣導預算都增加到上億，令人質疑。

王鴻薇則批評，自己選立委的政見之一，就是要努力揭弊，決不允許政府利用納稅人的錢綁特定媒體的標，而民進黨做此事已到了荒謬、離譜的地步。

王鴻薇表示，據統計，放言傳媒四年來從內政部、交通部及國營事業等接到總計870萬元標案，而周玉蔻在政論節目上，包括疫情時期攻擊彰化縣政府普篩政策、批評捐疫苗的慈濟是中共自己人、說中研院院士陳培哲要選台大醫學院院長等，胡亂爆料不勝枚舉、罄竹難書，「我直接說，就是政府用納稅人錢綁惡質媒體的樁」

王鴻薇指出，決不允許惡質媒體輕易從政府或國營事業拿到預算，形成政府豢養特定媒體，到了選舉時，媒體或政論節目就開始變成政黨傳聲筒及文宣部門，攻擊特定政黨對手。

王鴻微也說，且這種標案都規避政府採購法上限，以最有利標等形式，就能直接交給特定媒體，例如放言接到標案都在一百萬以下，現在政府更修法提高上限，她若進立院，一定不允許「綁樁」情事，主張透明公開、修法要從長計議。

國民黨立委李德維也揭露，農委會在111年一筆標給三立約44.6萬的標案中，最後三立又轉包給一個名為「豐年雜誌、鄉間小路」的單位，但該單位本身就是農委會底下機構，根本就是硬要讓特定媒體「再賺一手」。