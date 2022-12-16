影／準副市長李四川笑虧韓國瑜：把我推火海的最大幫手

台北市準副市長李四川確定回鍋北市府，今日也透露自己從拒絕到被蔣萬安說服的心路歷程，他表示希望能透過自身的經驗，給台北市一些幫忙。至於是否有和高雄市前市長韓國瑜討論，李四川則笑說，「他是把我推到火海的最大幫手」。

李四川表示，蔣萬安相當誠懇，他希望能提供經驗，加上蔣萬安創意、年輕的特質，他很願意能對台北市有一些幫忙，雖然那條歌是唱「台北市不是我的家」，但李四川表示自己在台北已經三十幾年了，台北市是他永遠的家。

至於接副市長之後，有沒有和韓國瑜聊過這件事，李四川則大笑著說，「他是把我推到火海的最大幫手」。

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