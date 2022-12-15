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美台舉行EPPD對話 拜登任內國務院首度派官員訪台

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美台舉行EPPD對話 拜登任內國務院首度派官員訪台

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國務院表示，副助理國務卿費南德斯於12日至16日率團訪台。路透
美國務院表示，副助理國務卿費南德斯於12日至16日率團訪台。路透

美國國務院表示，美台14日在舉行第三次經濟夥繁榮夥伴關係對話（EPPD），由主管經濟成長、能源與環境事務的次卿費南德茲（Jose Fernandez）主談；此外，副助理國務卿費南德斯（Tony Fernandes）於12日至16日率團訪台。

國務院15日透過新聞稿表示，費南德斯此行將與台灣對口討論一系列對雙方而言都重要的經濟議題。

針對EPPD，國務院表示，在美國在台協會（AIT）和台北駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）的主持下，舉行第三次的EPPD；費南德茲與美國政府代表透過視訊與駐美代表蕭美琴、經濟部長王美花、外交部次長蔡明彥等人對話。

國務院表示，美台雙方歡迎深化經濟合作以及強化經濟夥伴關係的對話，這項對話涵括應對經濟脅迫、供應鏈韌性、安全能源轉型等，對話重點放在強調過去一年取得的進展，並討論新的合作領域、資訊共享以及相互理解。

EPPD源自川普政府時期，首次對話發生在2020年11月21日，時任國務院官員主管經濟成長、能源及環境事務次卿柯拉克（Keith Krach）、AIT處長酈英傑（Brent Christensen）及美國東亞與太平洋事務助卿史達偉（David Stilwell）為美方代表，和來自台灣的行政院政務委員鄧振中、經濟部長王美花、科技部長吳政忠及經濟部政務次長陳正祺舉行對話。

拜登政府上台後，美國國務院官員持續與台灣維持這項對話，雙邊去年11月22日至23日舉行線上會議，與會者包含美國國務院主管經濟成長、能源及環境事務次卿費南德茲、台灣經濟部長王美花及科技部長吳政忠。

美國在台協會 國務院 拜登

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