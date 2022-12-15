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立院延會至明年1月13日 總預算案拚農曆年前三讀

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院長游錫堃（圖）下午召集朝野黨團協商，繼續研商「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法草案」等相關事宜。記者曾學仁／攝影
立法院長游錫堃（圖）下午召集朝野黨團協商，繼續研商「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法草案」等相關事宜。記者曾學仁／攝影

立法院會期將在12月底結束，朝野黨團今天達成共識，本會期將延會至明年1月13日，延會期間停開委員會，各日均改開院會。

立法院長游錫堃下午召集朝野黨團協商，繼續研商「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法草案」等相關事宜，民進黨團總召柯建銘提出延會建議。

柯建銘說明，民進黨團希望延會把112年度中央政府總預算案、前瞻四期特別預算案及重要法案處理完畢，這次就不用再以臨時會的方式處理。

柯建銘表示，如果延會的話，希望只開立法院會、不開委員會，國民黨團總召曾銘宗則認為，其實委員會也可以召開。

朝野黨團經過討論後達成共識，立法院本會期延會至明年1月13日止，延會期間停開委員會，各日均改開院會。

立法院 柯建銘 民進黨

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