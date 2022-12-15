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綠高層被爆在側翼群組 徐巧芯：坐實「中央廚房」傳言

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市議員徐巧芯。記者楊正海／攝影
台北市議員徐巧芯。記者楊正海／攝影

民報14日報導，2020年總統大選的網軍群組對話紀錄、成員名單中，赫見總統府副秘書長黃重諺民進黨副秘書長林鶴明等人。台北市議員徐巧芯今天表示，群組證實了側翼網軍的運作和民進黨公職的關係，也坐實「中央廚房」的傳言。

民報獨家取得2020年總統大選的網軍群組對話紀錄、成員名單，群組裡頭分別有不少綠營要角如黃重諺、林鶴明、前黨主席特助洪耀南、民進黨立委林楚茵、王定宇等人，都曾經被邀請請益。徐巧芯昨天轉發該篇報導，引發討論。

黃重諺今天回應，他只是被拉入一個群組，就是很多群組中的一個；林楚茵則回應那是討論時事的溝通群組。

徐巧芯說，民進黨當然會硬拗不承認，但是人民會看證據說話，沒有那麼好騙，哪有這麼剛好的事情，每個人都被加入這種網軍群組。

徐巧芯說，黃重諺是公職，應該要有認知不該參與，還好意思以「被拉進去的」撇清責任。民進黨不好好正視側翼的問題，不斷逃避或胡扯，只會讓人民的怒火越燒越大。

民進黨 黃重諺 徐巧芯 林鶴明

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