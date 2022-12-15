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選舉排黑條款是否違憲？ 法界：要看犯罪類型、比例原則

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
行政院會今天通過選罷法排黑修法草案，行政院發言人羅秉成（左2）於行政院會後記者會對外說明。記者林縉明／攝影
行政院會今天通過選罷法排黑修法草案，行政院發言人羅秉成（左2）於行政院會後記者會對外說明。記者林縉明／攝影

行政院今通過公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法與組織犯罪防制修例修正草案，俗稱的「排黑條款」將送立法院審查，未來曾犯國安、黑金槍毒、賄選、重罪重刑4大類型犯罪者可能無法參選公職，但也引發是否違憲議論。

憲法第17條雖規定人民有選舉、罷免、創制及複決之權，但同時在第23條也規定當為「防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益」所必要，列舉的自由權利可以以法律限制。如目前公職人員和總統副總統選罷法，都有不得登記為候選人的相關規定，如曾犯內亂、外患、貪汙罪經判刑確定者等。

未來若立法通過後，如有曾犯槍毒罪者想參選遭拒，提訴願也遭駁，可以否准機關為被告，向行政法院提課予義務訴訟，要求准予登記參選。在窮盡救濟途徑後仍敗訴，可聲請憲法法庭審查法規範是否合憲或裁判憲法審查；承審法官不能自己拒絕適用法律，但若認為法律有違憲之虞，應停止審判，聲請釋憲

如少數立委認為法條違憲，且自己確實有「行使職權」，當達立委總額四分之一的人數時，也可以聲請憲法法庭審查。

聲請案會先由憲法法庭審查庭審查，若有1名大法官決定要受理但其他2名反對，就要將案子提交所有大法官決定；如審查庭一致決議不受理，其餘大法官若有3人覺得要受理，則也要討論。

法界人士指出，因犯罪而被「褫奪公權」，是對個別的人剝奪參政權，但若對參選資格設一般性條件限制，就必須符合比例原則；草案引發的爭議無非牽涉到更生人是否能參政，法條合憲性值得討論，畢竟司改國是會議時也有曾犯殺人案的更生人當分組委員。

一名法官表示，條文是否違憲，首先要檢視規範的這些犯罪合不合理，再者要看是否超過比例原則，例如是「終身不得參選」或是一定期間內不得參選。

立委林思銘（左一）日前對綠營所提公職人員選舉納「黑、金、槍、毒」排黑條款持保留態度。聯合報系資料照／記者王淑君攝影
立委林思銘（左一）日前對綠營所提公職人員選舉納「黑、金、槍、毒」排黑條款持保留態度。聯合報系資料照／記者王淑君攝影

大法官 黑道 選罷法 釋憲

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