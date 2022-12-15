礦業法「三大爭議未解」仍送出委員會 立委：無奈、不得不

經濟部「礦業法」修正草案今（15）日於立法院經濟委員會進行第二日審查，最後在三大爭議未解的情況下仍送出委員會、等待協商，包括：探礦、採礦的展限准駁期間權利是否存續；礦權展限是否需要再次環評；以及補辦環評或環境影響評估後的後續管理監督細則等。多位立委皆表示「無奈」，為了不讓「礦業法」修法延宕變相縱容業者，只能在仍有「霸王條款」疑慮下，「不得不」同意將本草案送出委員會。

立院經委會14、15日逐條審查「礦業法」修正草案，經濟部長王美花僅14日出席，多位立委連續兩日與礦務局溝通爭議條文無果，礦務局幾乎未採納任何立委與行政院版本相左的文字，雙方僵持下，召委賴瑞隆裁定包括第14、15、34、35、76條等爭議條文通通「保留」，將本案送出委員會；賴瑞隆也要求經濟部、環保署等單位一周要與提案立委溝通說明，再進行協商。

立委邱顯智最後發言時表示「無奈」，他說，不完成修法也不行，因此同意送出委員會，但是該草案中的爭議條文「是災難性的不及格」。

立委林淑芬則說，經濟部不接受立委對展限准駁時間設限，恐造成准駁時間可能無限長、礦業權者權利存續時間也無限長的「萬年條款」、「霸王條款」；同時即使修法要求補做環評，在經濟部無法提出舊礦定期有效監理方式、甚至不同意定期要重做環評的情況下，這些改革都只是表象，因為99%礦業權者都是舊礦、不適用新的改革。

林淑芬表示，當然也期待草案出委員會，但是出委員會後就等表決，她昨日才說「拿去院會個別委員沒辦法講話，到時候就逐條表決硬幹而已，靠碾壓過去，林淑芬也要舉贊成，不贊成就停權不能再選舉了」。她今再指出，但若不出委員會，「礦業權主最爽、亞泥最爽」，所以經濟部現在就是讓立委們做選擇，「是要讓亞泥繼續爽，還是向行政院版本妥協」。她最後更直言，現在為了國家，為了法案進度，「我們就要被勒著脖子、不得不」。