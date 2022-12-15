防柬埔寨詐騙再發生 政院修法加重罰則最高可關7年

為防止柬埔寨詐騙事件再發生，行政院會今天通過組織犯罪防制條例修正草案，增訂意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪，招募他人加入犯罪組織罪，可處7年以下有期徒刑，得併科2000萬元以下罰金。

有鑑於組織犯罪對於危害社會甚大，新興組織犯罪模式更不同於傳統，結合科技犯罪、洗錢犯罪，其犯罪活動甚至跨越國界，此類犯罪動輒被害人數眾多、不法利益甚鉅，不僅對國內社會治安造成影響，也恐使我國國際形象受創，因此提出修法草案，一方面加強規範處罰密度，抑制擴張犯罪組織勢力之行為，另一方面擴大處罰及增加沒收範圍，

現行組織犯罪防制條例規定，招募他人加入犯罪組織者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。此次修法加重刑責，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣2000萬元以下罰金。

法務部表示，近來招攬國人至柬埔寨等國家，從事電信詐欺、性剝削、勞力剝削，甚至摘除器官之亂象，透過修法課以重刑嚴懲。

該草案也明訂，具公務員身分或經選舉產生的公職人員，若犯招募他人加入或資助犯罪組織的行為，加重其刑至1/2；另外＜招募他人加入犯罪組織及資助犯罪組織沒收犯罪組織財產的規定，盼透過擴大沒收範圍，斷絕犯罪誘因。

該草案配合選罷法相關修正，將經判處有期徒刑以上之刑確定，不得登記為候選人的規定，加嚴修正為犯此條例之罪，經判決有罪確定者，就不得登記為公職人員候選人。