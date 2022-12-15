【重磅快評】李國鼎也落淚：東廠．不倫．資策會

資策會4年前因不倫醜聞下台的前執行長于孝斌，被安插到資策會衍生公司台灣資安鑄造擔任執行長。選前避爭議，撤銷聘任；選後不演了，于孝斌迅速上任，每月爽領20萬。

于孝斌2017年上任資策會執行長，隔年就被前妻爆料不倫戀前妻已婚閨密而離婚，幾個月後又被媒體拍到不倫戀資策會下屬已婚女處長而請辭。最近因為被安插到台灣資安鑄造，再度成為媒體焦點。

這項人事安插，原本選前就定案，被媒體揭露後臨時撤銷聘任，顯然顧及社會觀瞻，避免當時正忙著打高虹安的資策會，還要另闢火線，處理相關爭議。選後再無顧忌，恢復聘任。

如果不是有爭議，選前為何突然撤銷聘任？選後，爭議已消失？最惡劣的，不是有爭議仍然聘任，而是選前假裝撤銷，選後立馬聘任；選前攏是假，選後就不必管吃相了。

選後，民進黨的敗選檢討一定是要的，但該有的卡位、酬庸也一定是要的。

就像先前因為私菸案判刑的前華航空品處副總邱彰信，選後也是先卡先贏，接掌聯合管制處，管控飛安，姐姐民進黨立委邱議瑩還大罵提問的媒體「你好低」！

但媒體如果再問資策會，就更「低」了！

九合一選前期間，民眾黨新竹市長候選人高虹安才挺過第一波的論文狙擊，先前任職的資策會馬上接手成為第二波攻擊的主力。竹科管理局對林智堅論文抄襲百般裝死；資策會卻率先提告高虹安，從論文侵權到違法兼職，徹底清算，甚至株連原本認證高虹安沒問題的資策會主管，撤職查辦。

就在資策會忙著變身東廠時，不倫人妻的前執行長也正被酬庸為衍生公司執行長。選前被掀開，有點難看；沒關係，選後照樣幹。

據報導，于孝斌兼具賴系、扁系和海外獨派團體背景，在賴清德擔任行政院長任內，出任資策會執行長。這次安插到台灣資安鑄造，賴系子弟兵蕭博仁，也就是資策會副執行長兼台灣資安鑄造董事長，應扮演主要角色。

賴清德有政治潔癖，但他才要選民進黨主席、布局2024總統大選，不倫雞犬已升天？

資策會是當年國之重臣李國鼎奔走設立，一直是我國政府規畫資訊政策與推動資訊產業發展的重要智庫。可是現在，可以變身東廠、可以不倫纏身，資策會墮落的速度，恐怕李國鼎地下有知也要落淚。