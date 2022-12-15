林耕仁轟遭同志棄保要黨中央處理 國民黨回應了

落選的國民黨新竹市長候選人林耕仁今開記者會，砲轟選舉時遭同志背叛與操作棄保，選後還繼續被惡意指他與團隊被民進黨收買。他今喊話國民黨中央，呼籲處置違反黨紀的黨員。國民黨表示，地方黨部回報的考紀案都會依照規章妥善處理。

國民黨文傳會副主委林家興表示，選舉當中的考紀案件，目前都由地方黨部陸續回報到中央考紀會當中，會依照相關規章妥善處理，捍衛黨紀與黨員應有的權益。

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