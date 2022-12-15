快訊

「#今天你陽了嗎？」北京放棄封控後的醫療崩潰亂象

直播／較上周增5% 今+16,012例本土確診、37病歿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳民進黨高層助陣網軍群組 高嘉瑜：他們可能有志一同

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委高嘉瑜。記者陳正興／攝影
民進黨立委高嘉瑜。記者陳正興／攝影

有媒體報導，2020年總統大選的網軍群組對話紀錄、成員名單中，出現總統府副秘書長黃重諺民進黨副秘書長林鶴明等人，民進黨立委林楚茵今天駁斥，這是討論時事的溝通群組，媒體不需要小題大做；民進黨立委高嘉瑜則說，他們可能有志一同，彼此之間的感情不錯。

民報報導，民進黨過去透過網軍操作輿論、帶風向來勝選，根據獨家取得2020年總統大選的網軍群組對話紀錄、成員名單，群組裡頭分別有不少政壇大咖，例如黃重諺、林鶴明、前黨主席特助洪耀南、民進黨立委林楚茵、王定宇等人，都曾經被邀請請益。

林楚茵上午透過臉書表示，有關某媒體烏龍爆料的網軍群組，事實上就是傳達政策、討論時事的溝通群組，「溝通群組各黨都有，污名化LINE群組是惡意操作」。

林楚茵強調，這種溝通群組各黨都有，媒體不需要捕風捉影、小題大作，更不需要污名化網路使用者，自己來自媒體，很清楚媒體有「發獨家」的壓力，但是報導前要記得先去網路搜尋。

林楚茵還說，在民進黨的「時事溝通群組」被小題大作的同時，國民黨被爆出2020年大選落敗後，不僅急忙找側翼到國民黨中央黨部秘密開會，更是到處招兵買馬說要尋求合作、帶風向，「請問要不要再把這篇文章拿出來『平衡』一下？不能只有我看到」。

高嘉瑜上午在立法院受訪時則表示，相關訊息先前就有人傳出，其實大家都時有所聞，這個群組的內容到底是互相交流、指揮作戰，還是具有聯誼功能等，「我們也不得而知」，可能代表他們之間有志一同，彼此之間用群組互相聯繫、聯絡感情，「那我想感情應該不錯」。

不過，高嘉瑜也說，黃重諺是吃素的人，吃素的人應該很溫和，「我想他應該不會做出這種事情」，黃重諺可能是被朋友邀請加入，自己有時候也會莫名地被加入一些群組，「可能你一開始就不知不覺、渾渾噩噩就被拉進某些群組裡」。

高嘉瑜認為，當事人被拉進群組不一定代表什麼，主要還是要看發言、潛水還是有做什麼事情，這個比較重要，「可能是他們特別喜歡某些人，就把你拉進去，像我就沒有被拉進那個群組裡面」。

民進黨 林楚茵 黃重諺 高嘉瑜 網軍

延伸閱讀

社群平台詐騙頻傳 林楚茵呼籲用科技執法取代人工巡邏

賴清德選黨主席擬從新北辦政策會 高嘉瑜：從原點出發

唐鳳推點餐系統被譙爆！高嘉瑜批該防詐騙卻點麵線 數位部發聲明澄清

不演了？高嘉瑜質問王美花二個月後還在嗎 王尬笑這樣回應

相關新聞

接交通部長？謝國樑先恭喜 林右昌：未來角色未來再說

外傳基隆市長林右昌日前獲蔡英文總統徵詢交通部長，且意願高。林右昌今天在與準市長謝國樑會面時回應，目前沒有接到任何徵詢，「...

修選罷法排黑 政院：黑金槍毒等四類人不得參選

行政院今（15）日通過《公職人員選舉罷免法》與《總統副總統選舉罷免法》修法草案，將函請立法院審議。這次二項選罷法總計修正...

傳民進黨高層助陣網軍群組 高嘉瑜：他們可能有志一同

有媒體報導，2020年總統大選的網軍群組對話紀錄、成員名單中，出現總統府副秘書長黃重諺、民進黨副秘書長林鶴明等人，民進黨...

誰是閣揆接任人選？鄭文燦引用蔡總統看法

桃園市長鄭文燦今天上午出席新當選里長講習，受訪的時候媒體問如何看前副總統陳建仁和他都是接任閣揆熱門人選，蘇貞昌又有意續任...

薪資倒退落後日韓星 批蔡未改善低薪藍諷：高端賺最多

物價持續上漲，國民黨立法院黨團今表示，蔡英文總統2017年剛上任就宣示要改善青年低薪，但據主計總處統計，台灣薪資平均數遠...

小三通何時能恢復？行政院態度保守：緊盯中國疫情變化

兩岸小三通農曆春節前是否恢復備受關注，行政院發言人羅秉成今天轉述，行政院長蘇貞昌今於行政院會指示，過年將至，春節是國人返...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。