傳民進黨高層助陣網軍群組 高嘉瑜：他們可能有志一同

有媒體報導，2020年總統大選的網軍群組對話紀錄、成員名單中，出現總統府副秘書長黃重諺、民進黨副秘書長林鶴明等人，民進黨立委林楚茵今天駁斥，這是討論時事的溝通群組，媒體不需要小題大做；民進黨立委高嘉瑜則說，他們可能有志一同，彼此之間的感情不錯。

民報報導，民進黨過去透過網軍操作輿論、帶風向來勝選，根據獨家取得2020年總統大選的網軍群組對話紀錄、成員名單，群組裡頭分別有不少政壇大咖，例如黃重諺、林鶴明、前黨主席特助洪耀南、民進黨立委林楚茵、王定宇等人，都曾經被邀請請益。

林楚茵上午透過臉書表示，有關某媒體烏龍爆料的網軍群組，事實上就是傳達政策、討論時事的溝通群組，「溝通群組各黨都有，污名化LINE群組是惡意操作」。

林楚茵強調，這種溝通群組各黨都有，媒體不需要捕風捉影、小題大作，更不需要污名化網路使用者，自己來自媒體，很清楚媒體有「發獨家」的壓力，但是報導前要記得先去網路搜尋。

林楚茵還說，在民進黨的「時事溝通群組」被小題大作的同時，國民黨被爆出2020年大選落敗後，不僅急忙找側翼到國民黨中央黨部秘密開會，更是到處招兵買馬說要尋求合作、帶風向，「請問要不要再把這篇文章拿出來『平衡』一下？不能只有我看到」。

高嘉瑜上午在立法院受訪時則表示，相關訊息先前就有人傳出，其實大家都時有所聞，這個群組的內容到底是互相交流、指揮作戰，還是具有聯誼功能等，「我們也不得而知」，可能代表他們之間有志一同，彼此之間用群組互相聯繫、聯絡感情，「那我想感情應該不錯」。

不過，高嘉瑜也說，黃重諺是吃素的人，吃素的人應該很溫和，「我想他應該不會做出這種事情」，黃重諺可能是被朋友邀請加入，自己有時候也會莫名地被加入一些群組，「可能你一開始就不知不覺、渾渾噩噩就被拉進某些群組裡」。

高嘉瑜認為，當事人被拉進群組不一定代表什麼，主要還是要看發言、潛水還是有做什麼事情，這個比較重要，「可能是他們特別喜歡某些人，就把你拉進去，像我就沒有被拉進那個群組裡面」。