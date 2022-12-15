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接交通部長？謝國樑先恭喜 林右昌：未來角色未來再說
外傳基隆市長林右昌日前獲蔡英文總統徵詢交通部長，且意願高。林右昌今天在與準市長謝國樑會面時回應，目前沒有接到任何徵詢，「未來的角色和身分，等未來再說」。不過，在一旁的謝國樑則說，「假如是的話，就先恭喜了」。
媒體詢問是否入閣接交通部長？林右昌先說，這個問題不在今天和國樑兄談市政交接工作的範圍，不過這時站在他旁邊的謝國樑則補一句，「假如是的話，就先恭喜了」。
林右昌表示，他要再一次重申，目前沒有接到任何徵詢，12月25日之前，他的身分和角色還是基隆市長，原有市政團隊還是會戰戰兢兢做好每一天的工作，直到25日把整個工作交給新的市府團隊，讓整個市府能夠非常的順暢。
林右昌說，對於他個人未來的職位，他從來不會去做預設。
由於基隆捷運是林右昌任內大力推動，加上謝國樑選前提出當志工免費送電動車及台鐵和捷運並存，媒體詢問未來林右昌如果接交通部長，會如何來協助推動？
林右昌對此回應表示，未來他不管在任何工作崗位上，不管任何身分，只要是對基隆有利的，對基隆市民有幫助的，都會盡他的能力做努力；至於「未來的角色和身分，等未來再說」。
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