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誰是閣揆接任人選？鄭文燦引用蔡總統看法

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦市長今天參加新當選里長講習，受訪時強調閣揆人選尊重府會安排。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦市長今天參加新當選里長講習，受訪時強調閣揆人選尊重府會安排。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長鄭文燦今天上午出席新當選里長講習，受訪的時候媒體問如何看前副總統陳建仁和他都是接任閣揆熱門人選，蘇貞昌又有意續任？鄭文燦表示，蔡英文總統已經宣示穩定政局、開創新局的目標，內閣是由府院來主導，尊重府院的安排。

對昨天民進黨選舉檢討小組開百工百業座談會，企業界指出「抗中保台」被反操作為戰爭恐懼，鄭文燦說，這次選舉的成敗有很多因素，民進黨檢討了30幾個重要的議題，其中抗中保台原來是要展現台灣面對壓力，仍然要保持對自己自由民主的信心和決心。

鄭文燦說，不過因為在網路上被操作成恐懼牌、戰爭牌，造成了許多的選民不安，這個部分將來在兩岸論述上，民進黨需要做一些調整，讓大家了解蔡總統執政的路線，是追求兩岸的和平穩定，不會因為壓力而屈服，也不會因為很多國家支持台灣而冒進，會在這樣的架構底下，來讓選民能夠提高對我們執政的信賴度。

鄭文燦 民進黨 蔡英文

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影／鄭文燦將任副閣揆？ 蘇貞昌否認：沒做任何承諾

民進黨選舉檢討會 鄭文燦：檢討大概30個議題

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