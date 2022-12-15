薪資倒退落後日韓星 批蔡未改善低薪藍諷：高端賺最多

物價持續上漲，國民黨立法院黨團今表示，蔡英文總統2017年剛上任就宣示要改善青年低薪，但據主計總處統計，台灣薪資平均數遠低於日、韓、新加坡等鄰國，算上物價指數薪資更是負成長。國民黨立委費鴻泰則諷刺，算更貼近現實的中位數，台灣薪資還更低，經濟紅利都不是青年所有，高端疫苗公司今年營收暴增三千兩百倍「賺到錢是它」。

國民黨團今在立法院舉行記者會，國民黨立委謝衣鳳指出，根據2022年受僱者每月主要工作經常性收入，月薪不到四萬塊的受僱者有914.6萬，佔所有受僱者59％，三到四萬有36％、未滿三萬則有23％。而根據主計總處數據，台灣現每人每月薪資平均數是5萬5792元，香港6.7萬、日本8.8萬、韓國9.8萬，新加坡更是13.2萬，台灣明顯落後，而蔡英文總統2017年就承諾會終結青年低薪問題，請問蔡總統「解決了沒？」

費鴻泰也表示，主計總處以平均薪資來看，根本是在玩文字遊戲，首先2021年收入低於平均薪資的人佔了68%，比2012年的65％還多，而若以較貼近情形的薪資中位數來檢視，2021年薪資中位數為4.2萬元。

費鴻泰指出，政府就是畫大餅在吹牛，更諷刺說今年真正賺到錢的人是高端，高端2019年的營收112萬，2020年收1550萬，到了2021年營收為32.8億，暴增三千兩百倍，且99%收入來自政府對疫苗採購。

國民黨團總召曾銘宗也表示，六年來平均薪資只增加6526元，考慮不斷飆高的物價指數的話，薪資是沒成長、甚至負成長，國民黨要求蔡英文總統拿出解決低薪的具體方案，國家經濟發展成果不宜由少數企業家享受成果，應鼓勵企業為員工加薪，以公權力讓員工的低薪問題獲改善。