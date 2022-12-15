小三通何時能恢復？行政院態度保守：緊盯中國疫情變化

兩岸小三通農曆春節前是否恢復備受關注，行政院發言人羅秉成今天轉述，行政院長蘇貞昌今於行政院會指示，過年將至，春節是國人返鄉過節的重要節日，尤其是金門、馬祖地區，政府會盡量給予協助，不過，中國疫情變化難測，且資訊不透明，若沒有配套防範措施會衝擊國人健康，政府會緊盯中國疫情變化，並請衛福部、陸委會妥善評估相關方案。

受到疫情影響，兩岸小三通已經中斷逾2年時間，眼看春節將至，外界關注小三通能否恢復，國安會秘書長顧立雄今天在立法院備詢時表示，陸委會已經積極進行評估中，相信在不久的未來會有結果，時間點絕對不會拖過春節。

行政院則是態度保守，重申中國疫情變化難測、資訊不透明，如果無配套恐衝擊國人健康，兼顧國人返鄉過節權益時，也要注意全體國人健康。

針對小三通議題，蘇貞昌今天在行政院會指示相關單位，注意並協助金馬地區醫療量能；另外，疫情爆發之初，台灣警覺武漢疫情，率先對武漢來台班機登機檢疫，這次也須有警覺，緊盯中國疫情與變化。

羅秉成補充說明，許多國人在中國，返國過程如果要經過金馬地區，或金馬地區的民眾要回來，蘇揆已經要求相關部會予以協助，並請陸委會、衛福部妥善安排相關方案，若有定案會對外說明。