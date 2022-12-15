快訊

「#今天你陽了嗎？」北京放棄封控後的醫療崩潰亂象

直播／較上周增5% 今+16,012例本土確診、37病歿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小三通何時能恢復？行政院態度保守：緊盯中國疫情變化

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
行政院發言人羅秉成。圖／行政院提供
行政院發言人羅秉成。圖／行政院提供

兩岸小三通農曆春節前是否恢復備受關注，行政院發言人羅秉成今天轉述，行政院長蘇貞昌今於行政院會指示，過年將至，春節是國人返鄉過節的重要節日，尤其是金門、馬祖地區，政府會盡量給予協助，不過，中國疫情變化難測，且資訊不透明，若沒有配套防範措施會衝擊國人健康，政府會緊盯中國疫情變化，並請衛福部、陸委會妥善評估相關方案。

受到疫情影響，兩岸小三通已經中斷逾2年時間，眼看春節將至，外界關注小三通能否恢復，國安會秘書長顧立雄今天在立法院備詢時表示，陸委會已經積極進行評估中，相信在不久的未來會有結果，時間點絕對不會拖過春節。

行政院則是態度保守，重申中國疫情變化難測、資訊不透明，如果無配套恐衝擊國人健康，兼顧國人返鄉過節權益時，也要注意全體國人健康。

針對小三通議題，蘇貞昌今天在行政院會指示相關單位，注意並協助金馬地區醫療量能；另外，疫情爆發之初，台灣警覺武漢疫情，率先對武漢來台班機登機檢疫，這次也須有警覺，緊盯中國疫情與變化。

羅秉成補充說明，許多國人在中國，返國過程如果要經過金馬地區，或金馬地區的民眾要回來，蘇揆已經要求相關部會予以協助，並請陸委會、衛福部妥善安排相關方案，若有定案會對外說明。

疫情 行政院 小三通 春節返鄉

延伸閱讀

吳怡農說喊口號無益自己卻喊 王鴻薇：染上民進黨惡習

影／內閣改組幅度 蘇貞昌：立法院會期結束後向大家報告

蘇揆：防疫須全國同步 不是一兩人說了算

賴清德登記參選黨主席 蘇揆：祝福與支持

相關新聞

接交通部長？謝國樑先恭喜 林右昌：未來角色未來再說

外傳基隆市長林右昌日前獲蔡英文總統徵詢交通部長，且意願高。林右昌今天在與準市長謝國樑會面時回應，目前沒有接到任何徵詢，「...

修選罷法排黑 政院：黑金槍毒等四類人不得參選

行政院今（15）日通過《公職人員選舉罷免法》與《總統副總統選舉罷免法》修法草案，將函請立法院審議。這次二項選罷法總計修正...

傳民進黨高層助陣網軍群組 高嘉瑜：他們可能有志一同

有媒體報導，2020年總統大選的網軍群組對話紀錄、成員名單中，出現總統府副秘書長黃重諺、民進黨副秘書長林鶴明等人，民進黨...

誰是閣揆接任人選？鄭文燦引用蔡總統看法

桃園市長鄭文燦今天上午出席新當選里長講習，受訪的時候媒體問如何看前副總統陳建仁和他都是接任閣揆熱門人選，蘇貞昌又有意續任...

薪資倒退落後日韓星 批蔡未改善低薪藍諷：高端賺最多

物價持續上漲，國民黨立法院黨團今表示，蔡英文總統2017年剛上任就宣示要改善青年低薪，但據主計總處統計，台灣薪資平均數遠...

小三通何時能恢復？行政院態度保守：緊盯中國疫情變化

兩岸小三通農曆春節前是否恢復備受關注，行政院發言人羅秉成今天轉述，行政院長蘇貞昌今於行政院會指示，過年將至，春節是國人返...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。