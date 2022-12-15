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蔡英文稱「人民不希望民進黨獨大」 沈富雄批可笑：還對民調很得意

聯合新聞網／ 綜合報導
總統蔡英文。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
總統蔡英文。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

九合一選舉民進黨慘敗，綠營執政只剩下「二都三縣」，選後黨內也湧現檢討聲浪。據傳，總統蔡英文在與台北市長參選人陳時中的競選團隊餐敘上談敗選原因，中央政績和民調都不錯，只是「人民不想看到民進黨獨大」。對此，前民進黨立委沈富雄近日在《少康戰情室》中直言相當可笑，痛批蔡英文還對自己的民調洋洋得意。

消息人士指出，蔡英文在餐敘中安慰大家別沮喪，並強調從中央政府的執政表現和民調來看，外界還算肯定，「我們雖然有執政成績，但人民還是不想看到民進黨獨大。」

這個敗選原因說法遭各方批評，就連親綠媒體人周玉蔻也對蔡英文的「獨大說」表達不解，在臉書開砲：「執政成績好？人民不想看到民進黨獨大？這是哪個渾球幕僚寫的詭辯稿啊？小英居然也照本宣科？」

沈富雄近日也在政論節目上直言「很可笑」，指出蔡英文對自己的民調很得意，一直到鄭文燦的論文抄襲案被爆出、碩士學位被撤後，蔡英文的態度才180度大轉變。

蔡英文 沈富雄 周玉蔻

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