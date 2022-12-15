蔣根煌曝黨內將力拱選總統 侯友宜回答「把握」 頓了一下

2024年總統人選持續引發話題，新北市議會議長蔣根煌透露市長侯友宜曾說要做好做滿，不過現在國民黨內侯的確是最強母雞，未來大家仍可能會拱侯。侯今上午出席活動時僅回應，會把握當下好好做事的態度，讓新北市的未來會更好。

地方縣市長等公職選舉結束，2024年總統大選成熱門話題，蔣根煌透露，侯友宜有告訴他，市長要「做好做滿」，「這是他（侯）的原則」，但就國民黨內部來看，侯的確是現在最強母雞，未來大家仍可能會拱侯。