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蔣根煌曝黨內將力拱選總統 侯友宜回答「把握」 頓了一下

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今日上午赴中和出席活動，並於活動後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今日上午赴中和出席活動，並於活動後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

2024年總統人選持續引發話題，新北市議會議長蔣根煌透露市長侯友宜曾說要做好做滿，不過現在國民黨內侯的確是最強母雞，未來大家仍可能會拱侯。侯今上午出席活動時僅回應，會把握當下好好做事的態度，讓新北市的未來會更好。

地方縣市長等公職選舉結束，2024年總統大選成熱門話題，蔣根煌透露，侯友宜有告訴他，市長要「做好做滿」，「這是他（侯）的原則」，但就國民黨內部來看，侯的確是現在最強母雞，未來大家仍可能會拱侯。

侯友宜今日上午赴中和出席東森集團攜手全家打造寵物複合型商場開幕剪綵典禮後，接受媒體訪問，對於現在這麼多人力拱他選總統，他的下一步？侯友宜回應說，「是，我要把握」停頓了一下，接著吐出「當下好好做事的態度」，讓新北市的未來會更好。

新北市長侯友宜今日上午赴中和出席東森集團攜手全家打造寵物複合型商場開幕剪綵典禮。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今日上午赴中和出席東森集團攜手全家打造寵物複合型商場開幕剪綵典禮。記者李成蔭／攝影

侯友宜 蔣根煌

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