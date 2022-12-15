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媒體稱綠「網軍」群組有黨政高層 藍委：證實過去質疑

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，之前大家都只是質疑民進黨有操作網軍，若「網軍」報導屬實，則證實了大家的猜測。圖／報系資料照片
國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，之前大家都只是質疑民進黨有操作網軍，若「網軍」報導屬實，則證實了大家的猜測。圖／報系資料照片

「民報」14日報導稱2020年總統大選期間綠營的「網軍」LINE群組成員包括總統府副秘書長黃重諺、民進黨代理秘書長林鶴明及民進黨立委王定宇、林楚茵等人。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，這證實了之前大家質疑的民進黨確實有網軍，國民黨團強力譴責，而除了綠營的人參與網軍外，也會監督是否有用政府資源挹注網軍。

曾銘宗表示，之前大家都只是質疑，民進黨有操作網軍，若報導屬實，則證實了大家的猜測，除了強力譴責，也會監督政府有無介入，包括年度預算有沒有用到網軍上，也呼籲審計部要確實查帳。

曾銘宗強調，絕不能有「用政府錢養網軍」情形出現，立委們會延審預算，而審計部若查出有問題，也要移送法辦。

至於有綠營人士認為「這種群組並不奇怪」，曾銘宗表示，國民黨就沒有這種網軍群組，直呼這種說法很不當，也呼籲國會對於行政資源跟行政中立，都應加強監督。

民進黨 國民黨 林鶴明 曾銘宗

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