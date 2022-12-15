民眾黨台中市議員落選人多人想再拚 代主委：都是生力軍

民眾黨在台中市議員選舉中搶得1席，但落選的10人據了解至少有8、9人再拚的意念十分堅定，甚至還返回中央黨部接受進一步的訓練。市黨部代理主委郭達鴻說，因為參選是漫長的路，他叮囑這些想要繼續一戰的落選人，還不急著決定，可以等謝票告一段落，休息一下再思考，但他們的確都已成為民眾黨在台中發展的基礎。

在太平參選的葉諾凡就在臉書上透露，他今天專程北上接受集訓，並聽前立委蔡壁如講述有關如何論述和闡述政見的方法，感覺獲益良多。

郭達鴻說，雖然選後已近20天，但是民眾黨的謝票仍未結束，他仍陪同參選者一一向選前曾大力支持的贊助者致謝，每天大概都會跑上3個地方，務必要有始有終。

他說，這次民眾黨在市議員選舉雖有10人落選，但從得票看來，他們大都能在短時間裡就拿下7、8個百分點的選票，已屬極為難得。而且，他們多年輕、有理想，想成為國家和社會的中流砥柱，對民眾黨未來在台中市的發展是一難得的基礎，也是民眾黨此次選舉最大的獲得。

郭達鴻說，接下來還有總統和立委選舉的硬仗要打，這群年輕人都是生力軍。因此，他叮囑想要再拚的這8、9人，第一步先把謝票做好，等過年後再思考未來動向，並為未來做好準備。