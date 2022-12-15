行政院通過選罷法排黑修法　最快2024大選適用

行政院院會今天通過「總統副總統選舉罷免法」及「公職人員選舉罷免法」部分條文修正草案，限制曾犯違反國家忠誠、黑金槍毒、賄選前科及被判重刑重罪者的參選資格；建立深偽影音移除機制及健全競選罷免活動規範，防杜有心人士用不當方式，影響選舉人的投票意向，以端正選風；若立法院趕在2024年大選選舉公告發布前完成修法，將立即適用。

內政部表示，針對候選人消極資格規範，社會各界認為應有更嚴格標準，經綜合考量相關犯罪行為態樣、處罰刑度及侵害社會法益嚴重性等因素，增訂涉及違反國家忠誠義務或從事製造、運輸、販售毒品及槍砲、引誘他人吸食毒品等惡行，經有罪判決確定者，以及涉犯最輕本刑7年以上重罪並判處10年以上重刑者，都將限制參選，以防止這些人員取得公職候選人身分而影響國家安全。

內政部指出，為遏止有心人士於選舉罷免期間惡意散布，以擬參選人、候選人、被罷免人或罷免案提議人等為對象，製作的深偽影音，來影響選民的投票意向，這次修法特別增列深偽影音即時處置規範，明定自選舉公告發布或罷免案宣告成立之日起至投票日前 1 日止，候選人等可以檢附警察機關的鑑識資料，協請廣播電視、網際網路業者於2日內，停播、限制瀏覽或移除下架該影音，並對散播深偽影音犯選舉誹謗罪者加重處罰。

內政部強調，兩項選舉罷免法的修正，將有助於確立清廉參政，維護選舉制度公平及公正性，修正草案經行政院送請立法院審議後，將積極與立法院朝野各黨團溝通協調，若能順利於2024年大選選舉公告發布前完成修法，即能適用。