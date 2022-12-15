高虹安辦公室遭突擊搜索 民眾黨團：希望盡快還原真相

台灣民眾黨立委、新竹市長當選人高虹安涉嫌詐領助理費，檢調單位今天兵分多路調閱相關資料及物證，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，相關案件已經進入司法程序，民眾黨團尊重司法調查的獨立性，基於偵查不公開的原則，靜待司法單位還原最後的真相。

據了解，檢調單位今天上午兵分多路調閱相關資料及物證，不排除將有新一波的約談，而高虹安本人目前並未在辦公室內，根據檢調掌握行蹤，高虹安今早曾經前往新竹科學園區，稍晚就可能會抵達台北。

邱臣遠稍早受訪時表示，高虹安的案子已經進入司法程序，民眾黨團尊重司法調查的獨立性與檢調的職權，「我想秉持偵查不公開的原則，我們就靜待司法還原最後的事實」。

邱臣遠也說，民眾黨團針對個案不予置評，近期跟高虹安僅針對立法院的預算、法案內容等，進行工作上的討論，檢調與司法單位辦案有其程序與原則，民眾黨團都予以尊重，希望外界不要有過多渲染。

邱臣遠強調，既然案子已經進入檢調程序，民眾黨團選擇尊重司法調查，大家都要遵守偵查不公開的原則，外界不需要過度渲染，民眾黨團會配合檢調單位辦案，希望司法單位盡快還原真相。