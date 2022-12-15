被控操縱網軍 黃重諺：不可能有這樣問題
根據「民報」報導，在2020年總統大選的網軍群組對話紀錄、成員名單中，赫見總統府副秘書長黃重諺、民進黨副秘書長林鶴明、前民進黨主席特助洪耀南等人。黃重諺今天在立法院表示，網軍有明確定義，有收受利益在做這些事，但自己只是被拉入一個群組，就像有很多群組中的其中一個。
立法院司法法制委員會今天審議總統府預算，總統府秘書長李大維、黃重諺、國安會秘書長顧立雄等人列席。國民黨立委陳玉珍質詢時請黃重諺就該議題做說明，黃重諺表示，之前任總統府發言人，手上的群組有500個，曾經一度高達1000個，有些是被拉進去、或者是工作上要協調。
陳玉珍再問，是否有在群組發表非官方的戰術？黃重諺回應，其實自己應該沒有這種工作，發言人的工作就是國民有興趣、想要問哪件事情，有關政府資訊要怎麼回應。
陳玉珍指出，報導已有公布對話紀錄。黃重諺說，沒有問題，都可以公開。至於被控和網軍討論戰術，如何攻擊藍營網軍，黃重諺表示，不可能有這樣的問題。
陳玉珍表示，這時候突然爆出這樣的消息，正值賴清德要選黨主席，會不會覺得是這是對英系的追殺？黃重諺回應，不知道什麼叫做英系，作為總統府副秘書長，工作就是輔佐總統，做相關的工作。
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