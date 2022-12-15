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國民黨智庫民調／2022選完 國民黨支持度首超越民進黨

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨智庫今天公布最新民調，國民黨的政黨支持度首度超越民進黨。圖／國民黨智庫提供
國民黨智庫今天公布最新民調，國民黨的政黨支持度首度超越民進黨。圖／國民黨智庫提供

國民黨智庫今天公布最新民調，智庫執行長柯志恩表示，根據民調結果，國民黨的政黨支持度（21.9%）首度超越民進黨（20.7%）；其他政黨如民眾黨支持度6.9%、時代力量0.5%，政黨中立則高達29.9%。

針對今年九合一選舉，哪個政黨提民人選表現最好，國民黨29.4%、民進黨13.5%、民眾黨3.1%、時代力量0.4%、其他政黨0.6%、無黨籍1.4%、認為都很好3.6%、認為都不好10.8%，不知道及沒意見則高達37.2%。

在好感度方面，以滿分10分來看，國民黨好感度4.8分、民進黨4.75分、民眾黨3.93分。柯志恩分析，滿分10分，但各黨的好感度都不超過5分，對各個政黨來說都必須警惕。

本次民調期間為12月9日至11日，以電話方式進行調查，有效樣本1072份，在95%信心水準下，抽樣值在正負3%。

國民黨 時代力量 民進黨 民調

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