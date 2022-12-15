顧立雄：是否開放小三通 春節前決策拍板

國安會秘書長顧立雄今天在立法院表示，是否重新開放小三通議題，陸委會已經積極進行評估中，相信在不久的未來會有結果，時間點絕對不會拖過春節。

立法院司法法制委員會今天審議總統府預算，總統府秘書長李大維、總統府副秘書長黃重諺、國安會秘書長顧立雄等人列席。國民黨立委陳玉珍質詢時表示，政府對小三通遲遲不開放的理由一變再變，究竟開放小三通會造成何種國安危機？

顧立雄三點回應，首先，蔡英文總統在國慶談話中以提及，兩岸人民之間的交流必須是健康、有序；第二點，陸委會已經在積極進行評估當中，相信會在不久的未來會有結果；第三點，兩岸航運主管部門要相互溝通，要如何健康有序開放，正在綜合審慎評估當中。陳玉珍追問，不久的未來已經聽很久了，到底是多久？顧立雄表示，時間點絕對不會拖過春節。

陳玉珍另表示，小三通能不能復航，誰說了算？總統府秘書長李大維回應，事涉國家安全整體評估，相關單位會呈報給總統，總統也會和行政院商量。陳玉珍說，「就是總統？」李大維再回應，「中華民國最高決策，很清楚，這是憲法規定」。