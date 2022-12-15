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賴清德選黨主席 嘉縣英系三巨頭陳明文、蔡易餘、翁章梁表態支持

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
副總統賴清德選民進黨主席，嘉義縣英系三巨頭立委陳明文(下右)立委蔡易餘(下左 )縣長翁章梁(上)表態支持。記者魯永明／翻攝
副總統賴清德選民進黨主席，嘉義縣英系三巨頭立委陳明文(下右)立委蔡易餘(下左 )縣長翁章梁(上)表態支持。記者魯永明／翻攝

副總統賴清德昨天委託前文化部長鄭麗君，到民進黨中央代為登記參選黨主席。嘉義縣執政綠營英系，繼縣長翁章梁率先臉書表態挺賴清德後，立委陳明文蔡易餘昨天也臉書表態支持，翁章梁貼與賴清德同框照片，陳明文、蔡易餘貼相同圖卡，連文字都相同。

陳明文貼文最簡單，「期盼賴副總統承擔重任，帶領民進黨持續前進，祝福賴副總統心想事成。」

連任的縣長翁章梁臉書發文，「我全力支持副總統賴清德擔任民主進步黨主席。賴清德願意在民進黨敗選時挺身而出，重新整隊承擔挑戰，應該給予高度的支持與肯定。相信賴副總統一定能帶領民進黨迎接未來的挑戰，共同追求更好的台灣。」

蔡易餘貼文，「賴清德副總統已經請託鄭麗君董事長前往黨中央登記黨主席，賴副總統從2020年立委選舉來嘉義幫忙輔選，到四大公投特別到布袋助講，直至近日的九合一大選全台輔選跑透透。

賴副總統承擔黨主席，帶領大家面對挑戰，一定會帶領民進黨深刻檢討，重新贏回人民信任，民進黨一定會持續追求多元進步的價值，增加與社會連結性，讓民進黨能重新再出發，我全力支持賴副總統參選黨主席。身為中常委，易餘一定會全力協助並且配合未來的黨主席，人民給民進黨鞭策，都是來自對台灣的期待，台灣加油！」

民進黨 賴清德 翁章梁 蔡易餘 陳明文

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