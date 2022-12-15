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內閣總辭不能拖到明年？最新民調：53.2%國人同意

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民意基金會今天上午發表「關於2022選後內閣應否總辭的最新民意」民意調查結果。圖／台灣民意基金會提供
台灣民意基金會今天上午發表「關於2022選後內閣應否總辭的最新民意」民意調查結果。圖／台灣民意基金會提供

台灣民意基金會今天上午發表「關於2022選後內閣應否總辭的最新民意」民意調查。結果顯示，對於內閣是否應該在明年前總辭的議題，53.2%同意內閣應該總辭，21%不同意，同意當中有2成5表達強烈同意內閣應總辭。

民調問題為「執政的民進黨這次選舉大輸，內閣應該總辭，不能拖到明年」。細部結果顯示，24.7%民眾表示非常同意，28.5%還算同意，15.8%不太同意，5.2%一點也不同意，20.3%沒意見，5.6%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，民調結果傳達了一個清楚的訊息，明顯超過半數的國人期盼蘇內閣此時應總辭，不能拖到明年，同時這項發現也透露了台灣主流民意對蔡政府迅速落實責任政治的期待和要求。

游盈隆指出，民調結果另顯示，除民進黨支持者外，其他各黨支持者或中性選民都呈現多數或絕大多數同意內閣應總辭，不能拖到明年，即便是民進黨支持者對此問題也是看法分歧，毫無缺乏共識可言。

本次調查由游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析，山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2022年12月12至13日兩天；以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1070人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

內閣 民進黨 游盈隆 民調

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