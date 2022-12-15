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郭璽指內政部以名稱問題刁難麻將最大黨備案

聯合報／ 記者高凌雲
郭璽向內政申請成立麻將最大黨，郭璽轉述立委說法，內政部對這個政黨名稱有意見，至今仍未發給政黨圖記與證書，他認為這是政府剝奪人民的集會結社權。記者劉學聖／攝影
郭璽向內政申請成立麻將最大黨，郭璽轉述立委說法，內政部對這個政黨名稱有意見，至今仍未發給政黨圖記與證書，他認為這是政府剝奪人民的集會結社權。記者劉學聖／攝影

麻將最大黨今年10月申請設立政黨，內政部承辦人將申請案呈送到內政部次長層級之後，拖延了很長一段時間。麻將最大黨主席郭璽說，他拜託立委幫忙查詢，原本內政部告訴立委很快會通過，但是又拖了一段時間，他再拜託立委幫忙關切，為何遲遲不通過政黨備案，內政部告訴立委，對於麻將最大黨名稱有疑慮，退回到承辦人手上研究，他非常不滿，政黨法有哪一條規定不可以叫麻將最大黨。

郭璽說，蔡英文總統應該親自了解內政部究竟是如何刁難人民集會結社的權利，麻將最大黨申請成立的程序，一切都依據政黨法法律規定，內政部還派了兩位官員到場觀察見證，現場也還有一位立委來致意，結果他依法申請政黨成立，本來只是備案性質的程序，怎麼好像變成了實質審查，連政黨名稱內政部都要管。

郭璽表示，麻將最大黨的成立過程，依據政黨法第7條規定進行，內政部對於政黨名稱有意見，但是按照政黨法第8條，麻將最大黨沒有第8條規定的，與已設立之政黨名稱或簡稱相同或類似。於已設立之政黨名稱或簡稱附加文字者。足以使人誤認為政府機關或營利事業機構者。有歧視或仇恨者等各種情況，他要請問內政部，這個黨為何不可以叫麻將最大黨。

郭璽指出，他申請政黨成立已經兩個月，前段時間拜託立委詢問內政部，當時內政部告訴立委，這個案子很快會通過，沒有什麼問題，只要等政黨圖記與證書發下來就可以了，當時他信以為真，還通知媒體已經通過設立政黨了，但沒想到內政部只是應付立委，又拖了好長時間，還是沒有下文，再找立委幫忙問，內政部告訴立委，是內政部次長級官員對名稱有意見，這個案子就放在次長桌上幾個星期，沒有處理，又退回到承辦人手上。

郭璽說，蔡英文總統是民主進步黨籍，民主進步黨這個名稱，就表示這黨一定是民主進步嗎？麻將最大黨為何不可以叫最大，以前就有一個人民最大黨，都可以成立，現在內政部卻用這理由卡。為何不可以用麻將為黨名，政黨法第8條的規定，沒有這些限制，如果用麻將這名稱卡住，更是沒有道理，。

麻將最大黨 內政部 郭璽

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