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李四川回鍋市政稱壓力大 老長官辣個男人也來打氣

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
李四川表示，人生有太多的左右為難，也有很多意外與驚奇。這幾天看到好友們高期望的留言，壓力更大。圖／取用自李四川臉書
李四川表示，人生有太多的左右為難，也有很多意外與驚奇。這幾天看到好友們高期望的留言，壓力更大。圖／取用自李四川臉書

台北市長當選人蔣萬安再過10天將上任，準北市第一副市長李四川也將回鍋市府，李四川昨在臉書貼文表示，人生有太多的左右為難，也有很多意外與驚奇。到了這個年齡，應該是給自己做減法，怎麼還繼續做加法。尤其是這幾天看到好友們高期望的留言，壓力更大。

李四川的臉書貼文一出，也吸引上千網友、好友留言，蔣萬安說「我們一起努力，川伯用全新角色，回到公務生涯第一站台北市政府，代表川伯還想為台北市民的福祉繼續拚」。高雄市前市長韓國瑜也留言「能力越強、責任越大，相信做事誠懇實在的川伯，必定能協助市長、將台北打造為更好的城市」，還有許多國民黨議員留言歡迎加入台北隊。

李四川昨天在臉書貼文表示，再過幾天，就要離開陪著他兩年多溫馨的辦公室，心中有點不捨。 「感謝大家對我的鼓勵與支持，我會盡全力，更需要大家給我指正，讓我們一起努力，共同創造一個有愛、最幸福的宜居城市。」

李四川 蔣萬安

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