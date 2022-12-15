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綠敗選檢討：抗中保台變戰爭恐懼

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨2022年大選檢討小組召集人鄭文燦。圖／聯合報系資料照片
民進黨2022年大選檢討小組召集人鄭文燦。圖／聯合報系資料照片

民進黨二○二二年大選檢討小組，昨天下午召開第三場會議。檢討小組召集人鄭文燦表示，社會力代表提到，政策溝通與宣傳操作不當，例如抗中保台被反操作為戰爭恐懼，以致年輕人與中間選民對民進黨產生疏離；小組將盡速完成檢討報告，提交中常會。

昨天這場會議，由中央黨部社運部邀請各工商團體、四大社團、同鄉會、宗教、勞工、農業、教育、醫藥護、專業公會及各行各業等代表；會中代表提出的意見，包括政策擬定、政策溝通、政策宣傳和輿情回應不足，以及各產業在後疫情時期所面對的產業經營狀況，涵括選舉策略的得失等。

鄭文燦表示，昨天會議討論的議題相當廣泛，並且貼近社會真實的一面；社會力代表提到了三大議題，首先是政策溝通與宣傳的操作不當，如抗中保台被反操作為戰爭恐懼；另外包括防疫政策、紓困振興、兵役政策、居住正義、產業缺工，以及經濟成果產出等，溝通與宣傳都有問題，以致年輕人與中間選民對民進黨產生疏離。

與會代表也提出，選舉當中，陸戰與空戰的經營需加強整合；亦有代表提議，對社團組織進行強化。另有與會者指出，民進黨在選舉中對於抹黑造謠、負面新聞釐清不足，以及短影音媒介快速散播所造成的不利形象，網路經營方式的疑慮等，不僅引發支持者的熱情衰退，還造成投票率低落的現象。

會議結束，鄭文燦提出二點，第一，檢討小組將彙整近期會議的討論，針對逐次檢討會議所提及的議題，統整社會各界的批評與期待，盡速完成檢討報告，提交中常會；第二，青年的認同是該黨重要的支持基礎，檢討小組後續將對支持者流失的情況，由民調中心負責，進行後續進一步訪談與分析。

民進黨 鄭文燦

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