立法院聯席審查前瞻預算 區域立委提「最重要的小事」

今天立法院委員會聯席審查前瞻特別預算，登記質詢的立委數十人，除農水產品禁銷大陸、抖音社群平台、台積電美國設廠等全國性議題，也有許多區域立委提出與地方民眾切身關聯的「最重要的小事」，籲中央官員重視與協助。

台南立委賴惠員提出南科用水吃緊、偏鄉教育資源貧脊、抖音對青年影響等議題，對中央官員提出質詢與呼籲，盼協助地方解決人民困境。

高雄立委管碧玲質詢國發會主委龔明鑫時，直言國發會「努力不夠」需好好檢討，指人民無法體會政府前瞻預算基礎建設「究竟為人民做了什麼、對他們生活有什麼幫助和關聯性，更遑論部會首長有什麼政績」盼好好改善。

嘉義立委王美惠開砲，指近來大陸打壓台灣，地方普遍認為中央沒作為，農漁民生計損失哀嚎遍野，嗆農委會主委陳吉仲「看你如何處理啦」隨即脫下口罩展氣勢。陳解釋已向ＷＴＯ說了九次，王美惠不滿，說九次了但仍未受正視，要中央好好檢討。

王美惠質詢中央官員，物資上漲，地方建設窒礙難行，該如何是好？指總統和蘇揆都曾表達支持，但嘉義西區全民運動館卻仍多次流標，從她當議員至今都未改善，請中央多多協助地方交通，往來嘉義要搭高鐵需要輕軌。