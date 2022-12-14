陳其邁結束訪日主持中常會 曝「很多人關心民進黨敗選」

民進黨在九合一地方選舉大敗，民進黨代理主席陳其邁今天表示，日本東京有很多人關心民進黨為何敗選，民進黨是執政黨也是本土政黨，責任很重，對內有話都可以說，但是對外要一致展現團結。

民進黨下午舉行中常會，與會者轉述，剛結束訪日行程的陳其邁分享，這次他到東京參訪，順道拜訪東京知事小池百合子，日方有很多人關心台灣的選舉結果及民進黨在敗選後的下一步，「民進黨是執政黨也是本土政黨，責任很重，對內有話可以說，對外要一致展現團結」。

陳其邁也提到，現在臉書的聲量都集中在國民黨幾位人士，「我們要向對手學習」，例如黨公職人員要幫忙轉貼臉書貼文，協助候選人進行議題攻防。

與會人士指出，民進黨立委郭國文在會中建議，這次的民進黨主席選舉要動員投票，因為投票率將是外界關注焦點，而如果只有一人參選，動員投票更有其必要，陳其邁則表達不反對，但是要等到登記結束再來決定。

民進黨副秘書長林鶴明則說，選後相關的檢討工作持續進行，對於本周中國禁止台灣產品輸入等議題，執政黨要加強說明宣傳，避免民眾被誤導。

該名與會者也轉述，陳其邁在會中表示，嘉義市長選舉將在18日登場，選前之夜會在嘉義市舉辦造勢活動，黨內多位大咖都會南下助選，希望全體黨公職共同參與拉票。

另一名與會者則透露，林鶴明在會中提到，民進黨在選後已經舉行2次檢討小組會議，今天會後還有第3場檢討會議，主要會找來社會力成員座談，民進黨也將在月底前再度舉辦深度訪談，「不會只在同溫層討論」。

郭國文受訪時表示，民進黨上回在2019年舉行黨主席選舉，當時的投票率僅有大約16%，因此他認為必須要舉辦政見發表會，「那已經不是當選的問題，而是要跟黨員、支持者表達看法」，而且還可以提高投票率。