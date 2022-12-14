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綠檢討小組會議 與會者：抗中保台被反操作為戰爭恐懼

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
綠檢討小組會議，與會者表示，抗中保台被反操作為戰爭恐懼。本報系資料照
綠檢討小組會議，與會者表示，抗中保台被反操作為戰爭恐懼。本報系資料照

民進黨2022年大選檢討小組於今天下午召開第三場會議，由中央黨部社運部邀請邀請各工商團體、四大社團、同鄉會、宗教、勞工、農業、教育、醫藥護、專業公會及各行各業等代表，對選戰過程中的意見。會中代表提出意見，包括政策擬定、政策溝通、政策宣傳和輿情回應不足，以及各產業在後疫情時期所面對的產業經營狀況，涵括選舉策略的得失等。

檢討小組召集人、桃園市長鄭文燦表示，今天會議討論的議題相當廣泛，並且貼近社會真實的一面。社會力代表提到了三大議題，首先是政策溝通與宣傳的操作不當，如抗中保台被反操作為戰爭恐懼，防疫政策、紓困振興、兵役政策、居住正義、產業缺工，及經濟成果產出等，以至於年輕人與中間選民對本黨產生疏離。

與會代表也提出，選舉當中陸戰與空戰的經營需要加強、整合，亦有代表提議對社團組織進行強化。另有與會者指出，民進黨在選舉中對於抹黑造謠、負面新聞的釐清有所不足，以及短影音媒介快速散播所造成的不利形象，以及網路經營方式的疑慮等。以上會中代表所提出的重大議題，不僅引發既有支持者的熱情衰退，還造成投票率低落的現象。

會議討論結束，鄭文燦指出，第一，檢討小組將彙整近期會議的討論，針對逐次檢討會議所提及的議題，統整社會各界的批評與期待，儘速完成檢討報告，提交到中常會；第二，青年的認同是民進黨重要的支持基礎，檢討小組後續將對支持者流失的情況，由民調中心負責，進行後續進一步的訪談與分析。

鄭文燦也強調，除檢討報告的完善之外，更期許以黨作為意見平台，持續聆聽，廣開交流，也會用各種形式和社會各方群體進行對話，廣納意見，接收各方各界的批判與聲音，研議相關的改變作為，以回應社會各方的殷殷期待。

民進黨 鄭文燦

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