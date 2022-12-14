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談內閣改組 蔡其昌：相信蔡總統會組成最強內閣

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
立法院副院長蔡其昌。記者巫其倫／攝影
立法院副院長蔡其昌。記者巫其倫／攝影

各界關注內閣改組問題，立法院副院長蔡其昌今（14）日指出，相信蔡總統一定會組成最強內閣，面動民眾期待，一定會做出改革，以最強團隊因應國家重要事情。

行政院長蘇貞昌今表示，內閣的改組幅度大小、內容如何，上次已經跟大家報告，在立法院會期結束後，我和總統討論定案，會跟社會大眾報告。

蔡其昌今下午出席合庫銀行續簽團體協約典禮，會前受訪時則指出，立院不方便涉入內閣改組，但相信蔡總統一定會組成最強內閣，面動民眾期待，一定會做出一些改革，以最強團隊因應國家重要事情。

他也提到，若真的要內閣改組，時間點一定會等立法院本會期結束，畢竟立法院議事上，若內閣有改組，相關程序都要重來，一定要等會期結束才會內閣改組。

內閣 蔡其昌

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