【重磅快評】賴清德三大通關挑戰 民進黨與神同行？

副總統賴清德「重出江湖」，文化部前部長鄭麗君今天代表賴清德登記參選民進黨主席，打造問鼎總統大位的起手式。據悉，民進黨各派系不會派人競爭，各大門派拱手退出綠色光明頂，金庸武俠小說的「倚天不出，誰與爭鋒」，如今宛如「賴神一出，誰敢爭鋒」，但民進黨能否一路「與神同行」，賴清德挺進2024至少面臨三大挑戰。

民進黨2022選舉大敗，相較於蔡英文總統2020年狂取817萬票，不過2年時間，民進黨就狂失343萬多票，黨內普遍共識，民進黨流失最多的「兩張票」，就是中間選票和年輕選票。蔡英文力挺新竹市前市長林智堅「論文門」，民進黨政府護航高端，全黨戰台大、側翼打慈濟，嚇跑中間和年輕選民，只靠藍綠對決鞏固民進黨傳統支持者，下場就是縣市長選舉大敗。

這2年來，不論賴清德如何韜光養晦，他都是執政團隊的重要成員、派系龍頭領袖，敗選責任難以切割，如何爭取中間和年輕選票，無疑是賴清德爭取大位的首要挑戰。

其次，民進黨2018選舉大敗，蔡英文雖靠「反送中」和「抗中保台」再度完全執政，但反送中浪潮不再，抗中保台也在今年選戰證明失靈；中國大陸在共軍軍演、禁止農產品登錄採取更強硬措施，蔡英文的「維持現狀」早被打破，「四個堅持」又淪為口號式宣傳，賴清德不可能再靠過去的一招半式闖江湖。

2022年美中台各自的選舉落幕，拜登在期中選舉獲得穩定支持，習近平在20大鞏固權力，但美中內外各有挑戰，蔡政府過去掛嘴邊的台美關係「堅若磐石」，恐難應對新的美中台大三角競合態勢，賴清德務實台獨的兩岸政策，不僅北京高度疑慮、華府也在觀察。

最關鍵的挑戰在於黨政體制的扞格，蔡英文請辭黨魁後，接下來的民進黨主席不僅手握2024不分區立委提名權，更牽動2024總統初選機制。賴任副手以來言必「尊蔡」，但2019年總統初選殷鑑不遠，蔡主席主導的黨中央多次修改遊戲規則，硬生生把賴清德打到趴，「賴主席」親自坐鎮黨中央，才能避免歷史重演。

不過，賴清德出任黨魁後，民進黨恐出現「兩個太陽」現象，一邊是當今「蔡總統」、一邊可能是未來的「賴總統」。民進黨中常會可邀請內閣首長報告，蔡總統雖表示不插手黨務，但她不可能放任「以黨領政」；萬一黨政對重大政策出現摩擦，所謂「天無二日」，兩個太陽之爭恐浮上檯面。

「兩張選票、兩岸政策、兩個太陽」將是賴主席的三大挑戰，2024布滿牛鬼蛇神，民進黨看似與神同行，仍要經過選民的最終審判。