綠委：民進黨清廉、勤政、愛鄉土 「賴清德是最佳代言人」

副總統賴清德日前表態參選民進黨主席，今天上午委由前文化部長鄭麗君代為登記，並且提出他要完成的4項工作，民進黨立委林俊憲表示，清廉、勤政、愛鄉土是民進黨的主張，而賴清德正式這句話的最佳代言人。

賴清德上午委請鄭麗君完成民進黨主席選舉參選登記，賴清德提出他要完成4項工作，包括重整旗鼓協助穩定政局、深刻檢討贏回人民信任、廣納人才引領創新進步，以及守護台灣促進民主的和平繁榮。

林俊憲晚間在臉書指出，賴清德今天正式委託鄭麗君登記參選民進黨主席，扛起帶領民進黨重新站穩腳步的重任，迎向新的一頁。

林俊憲也說，有關賴清德提出的4項工作目標，不只是所有黨員同志的期望，更是是台灣人民對於一個值得信賴的執政黨的期望，重整旗鼓、深刻檢討、廣納人才、守護台灣，才能讓人民繼續選擇民進黨領導國家前進。

林俊憲透露，自己每次前往中央黨部開會時，都會看著會議室牆上的「清廉、勤政、愛鄉土」幾個大字，而他所認識的賴清德，正是這句話最佳的代言人，期望在賴清德的帶領下，民進黨全黨團結一心，努力實現對台灣的承諾。