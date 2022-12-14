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影／游錫堃暨大演講 用「唱」的談台灣民主發展
立法院長游錫堃今赴國立暨南國際大學演講，以「詩說台灣民主路」為題，透過台灣文學的內容，與該校師生「唱」談早年台灣人民反抗精神的堅韌與毅力，更發表自創作品「回首台灣民主路」，展現他在政治之外，極富文學與感性的一面。
暨大校長武東星指出，游錫堃長期推動民主政治，1975年為當時青年黨郭雨新助選，再投身黨外運動，1980年代挑戰黨禁，參與民進黨創黨，曾當選省議員、宜蘭縣長，是台灣民主運動及深化過程中，最堅定的參與者、推動者和見證者。
為讓師生了解台灣民主歷程，暨大今天邀請游錫堃演講「詩說台灣民主路」，游錫堃表示，過去因為921地震重建、72水災等事宜，以及各式視導工作，都會來到埔里，而今天是他第3次到暨大，因此對於暨大並不陌生。
游錫堃說，「詩說台灣民主路」顧名思義就是用詩、文學來闡述台灣民主發展史，台灣在1895至1921年間是武裝抗日時期，當時台灣先賢為捍衛國家主權、領土，壯烈程度不輸烏克蘭，歷經這段時期，台灣民主才從1921年進入啟蒙時代。
他以台灣議會期成同盟會的治警事件、1927年台灣民眾黨組黨、台灣省政治建設協會的228事件、中國民主黨及美麗島政團到圓山組黨等6大政治結社事件來談台灣民主發展，講到他女兒游巧雲因228事件被流彈擊中喪生，一度哽咽。
游錫堃也鼓勵學生讀聖賢書，應堅持國家的領土與主權，保衛鄉土，而人民堅定的意志，才是最強的國防力量。他更在演講的最後，現場發表其自創作品「回首台灣民主路」，讓暨大師生看到立法院院長在政治之外，極富文學與感性的一面。
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