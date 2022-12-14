快訊

國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

112學測整理包／多校系個申參採科目下修 考前重點、資訊一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小三通復航憂「搶藥潮」？陳玉珍：只有蘇院長還有疑慮

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
前往廈門協調小三通和金酒銷陸的立委陳玉珍(中)，下午返抵松山機場，受訪表示大陸對重開小三通相當支持，而行政院長蘇貞昌擔心開通後大陸人過來搶藥，她呼籲蘇院長要有人飢己飢人溺己溺的胸懷。記者曾吉松／攝影
前往廈門協調小三通和金酒銷陸的立委陳玉珍(中)，下午返抵松山機場，受訪表示大陸對重開小三通相當支持，而行政院長蘇貞昌擔心開通後大陸人過來搶藥，她呼籲蘇院長要有人飢己飢人溺己溺的胸懷。記者曾吉松／攝影

小三通能否在農曆春節前復航，備受關注。國民黨立委陳玉珍建議把金門當兩岸「中間隔離點」，再透過小三通返回廈門。行政院長蘇貞昌則說，防疫是全國同步的事，不是一兩個人說了算。陳玉珍今回應，有8千多位金門鄉親連署，在大陸有這麼多台商、台生想返鄉過年，也不應該是蘇院長說了算，請以民為念。

陳玉珍日前應邀赴陸溝通金酒輸陸及小三通復航，今下午從廈門搭機返回台北松山機場。

對於蘇貞昌表示，中國政府突然蓋牌，從其人民在排隊發燒檢測和到處搶藥品，「我們覺得事情不太妙，」所以更加警惕。

陳玉珍受訪時表示，這次赴陸會談結果，大陸方面相當支持小三通盡快復航，她有注意到蘇揆說，如果復航可能造成大陸人民來台搶藥，但目前航線尚未開放大陸人士入境，大陸人民是沒辦法過來的。絕大多數走小三通的都是台澎金馬的子民，「自己的家人在外受了風寒，難道不讓他們回家治療嗎？」

陳玉珍表示，蘇貞昌身為中華民國最高行政首長，應該有更高的格局，大陸民眾不可能來搶藥，況且台灣製藥產業這麼發達，在大陸急需藥品的同時，若真能輸出藥品到大陸，不正是遞出兩岸和平的橄欖枝、也是對製藥產業的一大幫助嗎？

媒體詢問，小三通斷航，是卡在台灣？陳玉珍說，這是很確定的事，她在立法院多次質詢過衛福部、陸委會、交通部，「現在大概只有蘇院長還有疑慮，希望他以民為念。」

陳玉珍說，大陸對小三通復航樂觀其成，也已做好萬全準備，此次雙方討論相當具體，包括航道安全、船舶試航，落地後怎麼做，甚至他們需要核酸檢測費用如何降低等，都有討論到，「萬事俱備，只欠東風。」

至於以金門作為兩岸中間隔離點，是否擔心疫情爆發？陳玉珍說，大陸現在有「5+3」，並規定要ＰＣＲ，她是提出建議，如果要推動，當然還有很多細節需要注意，保障金門鄉親健康安全是首要之務。不過，首先是要小三通可以復航，政府若有疑慮，可用漸進的方式，先推動金門復航，首班人數不會太多，再漸次復航。

陳玉珍 小三通 金門 蘇貞昌

延伸閱讀

蘇揆：防疫須全國同步 不是一兩人說了算

小三通復航角力 陸委會：尚未定案

金門高粱輸陸遭擋 陳玉珍赴陸談：預期結果達標

陳玉珍親赴廈門溝通 綠委：體會中國獨裁的蠻橫不講理

相關新聞

民眾黨高市黨部上演大和解 回捐助理費風波落幕

台灣民眾黨高雄市黨部爆發切結書爭議，參選議員落敗李佳玲指控選前被要求簽署不公不義的「回捐」切結書，主委馮啟彥今天親上火線...

郭再欽辭中執委 民進黨證實：已收到請辭，依規定辦理

涉及88槍擊案、台南學甲爐渣案，甚至捲入台南市議長之爭的民進黨中執委郭再欽，今天發表聲明辭去黨職。郭再欽表示，自己在台南...

助理費案傳高虹安開罵謝立功？柯文哲：我聽滿正常的

民眾黨立委、新竹市長當選人高虹安遭指涉嫌詐領國會助理費案，先前高虹安辦公室被爆出「公積金」拿出一部分支付民眾黨秘書長謝立...

加拿大新任駐台代表談加國印太戰略：將部署更多軍艦

加拿大日前公布印太地區戰略，預定要擴大與印太地區國家的軍事、安全、貿易及外交關係，深化與台灣等民主夥伴合作。新任加拿大駐...

綠委：民進黨清廉、勤政、愛鄉土 「賴清德是最佳代言人」

副總統賴清德日前表態參選民進黨主席，今天上午委由前文化部長鄭麗君代為登記，並且提出他要完成的4項工作，民進黨立委林俊憲表...

影／游錫堃暨大演講 用「唱」的談台灣民主發展

立法院長游錫堃今赴國立暨南國際大學演講，以「詩說台灣民主路」為題，透過台灣文學的內容，與該校師生「唱」談早年台灣人民反抗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。