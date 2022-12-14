小三通復航憂「搶藥潮」？陳玉珍：只有蘇院長還有疑慮

小三通能否在農曆春節前復航，備受關注。國民黨立委陳玉珍建議把金門當兩岸「中間隔離點」，再透過小三通返回廈門。行政院長蘇貞昌則說，防疫是全國同步的事，不是一兩個人說了算。陳玉珍今回應，有8千多位金門鄉親連署，在大陸有這麼多台商、台生想返鄉過年，也不應該是蘇院長說了算，請以民為念。

陳玉珍日前應邀赴陸溝通金酒輸陸及小三通復航，今下午從廈門搭機返回台北松山機場。

對於蘇貞昌表示，中國政府突然蓋牌，從其人民在排隊發燒檢測和到處搶藥品，「我們覺得事情不太妙，」所以更加警惕。

陳玉珍受訪時表示，這次赴陸會談結果，大陸方面相當支持小三通盡快復航，她有注意到蘇揆說，如果復航可能造成大陸人民來台搶藥，但目前航線尚未開放大陸人士入境，大陸人民是沒辦法過來的。絕大多數走小三通的都是台澎金馬的子民，「自己的家人在外受了風寒，難道不讓他們回家治療嗎？」

陳玉珍表示，蘇貞昌身為中華民國最高行政首長，應該有更高的格局，大陸民眾不可能來搶藥，況且台灣製藥產業這麼發達，在大陸急需藥品的同時，若真能輸出藥品到大陸，不正是遞出兩岸和平的橄欖枝、也是對製藥產業的一大幫助嗎？

媒體詢問，小三通斷航，是卡在台灣？陳玉珍說，這是很確定的事，她在立法院多次質詢過衛福部、陸委會、交通部，「現在大概只有蘇院長還有疑慮，希望他以民為念。」

陳玉珍說，大陸對小三通復航樂觀其成，也已做好萬全準備，此次雙方討論相當具體，包括航道安全、船舶試航，落地後怎麼做，甚至他們需要核酸檢測費用如何降低等，都有討論到，「萬事俱備，只欠東風。」

至於以金門作為兩岸中間隔離點，是否擔心疫情爆發？陳玉珍說，大陸現在有「5+3」，並規定要ＰＣＲ，她是提出建議，如果要推動，當然還有很多細節需要注意，保障金門鄉親健康安全是首要之務。不過，首先是要小三通可以復航，政府若有疑慮，可用漸進的方式，先推動金門復航，首班人數不會太多，再漸次復航。