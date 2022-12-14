民眾黨高市黨部上演大和解 回捐助理費風波落幕

台灣民眾黨高雄市黨部爆發切結書爭議，參選議員落敗李佳玲指控選前被要求簽署不公不義的「回捐」切結書，主委馮啟彥今天親上火線召開記者會表示，李佳玲看到的切結書非最終版本，雙方溝通有落差，他也為自己思慮不周及欠缺溝通致歉。李佳玲在電話中接受道歉，也認同有問題就要提出來講，這才是民眾黨跟藍綠不同之處。

三民區議員參選人李佳玲日前爆料，選前被民眾黨高市黨部主委馮啟彥要求簽署一紙切結書，內容言明當選後捐款給高雄黨部10萬元以上、須由一名黨部幹部出任助理、提撥助理費資助黨部助理薪水，最後一條形同詐領助理費。

回捐助理費風波不斷擴大，主委馮啟彥今天率議員參選人陳妙真、陳惠君及莊貽量在高市黨部開記者會還原過程。馮啟彥拿出正式版本的切結書，內容有三點，選舉補助款三分之一捐贈黨部運作、安排一名助理當黨部聯繫窗口、遵從黨部決議事項。除李佳玲外，其餘4位參選人都有簽名。

馮啟彥說，黨部主委有募款維持黨務運作責任，開會當天李佳玲有事先走，他個性比較急，當天急著拿這份未定案的切結書要求簽名，當下李拒絕簽名後離去，後來會議討論熱烈，最終版本跟初版內容不同，他後續未聯繫及溝通才導致誤會擴大。