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民眾黨高市黨部上演大和解 回捐助理費風波落幕
台灣民眾黨高雄市黨部爆發切結書爭議，參選議員落敗李佳玲指控選前被要求簽署不公不義的「回捐」切結書，主委馮啟彥今天親上火線召開記者會表示，李佳玲看到的切結書非最終版本，雙方溝通有落差，他也為自己思慮不周及欠缺溝通致歉。李佳玲在電話中接受道歉，也認同有問題就要提出來講，這才是民眾黨跟藍綠不同之處。
三民區議員參選人李佳玲日前爆料，選前被民眾黨高市黨部主委馮啟彥要求簽署一紙切結書，內容言明當選後捐款給高雄黨部10萬元以上、須由一名黨部幹部出任助理、提撥助理費資助黨部助理薪水，最後一條形同詐領助理費。
回捐助理費風波不斷擴大，主委馮啟彥今天率議員參選人陳妙真、陳惠君及莊貽量在高市黨部開記者會還原過程。馮啟彥拿出正式版本的切結書，內容有三點，選舉補助款三分之一捐贈黨部運作、安排一名助理當黨部聯繫窗口、遵從黨部決議事項。除李佳玲外，其餘4位參選人都有簽名。
馮啟彥說，黨部主委有募款維持黨務運作責任，開會當天李佳玲有事先走，他個性比較急，當天急著拿這份未定案的切結書要求簽名，當下李拒絕簽名後離去，後來會議討論熱烈，最終版本跟初版內容不同，他後續未聯繫及溝通才導致誤會擴大。
此場記者會全程直播開放，陳妙真當眾致電李佳玲，讓雙方把話說清楚。李佳玲說，她不清楚這份切結書後續還有定稿版本，她不希望此事讓民眾黨被其他政黨攻擊或見縫插針，純粹是把問題提出來講，希望解決問題，她也認同馮啟彥今天在記者會把話說清楚，這才是民眾黨與藍綠不同之處。
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