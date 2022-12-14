侯友宜陪同掃街 黃敏惠提醒鄉親穿暖和投下熱忱一票

新北市長侯友宜今天下午陪同黨嘉義市長候選人黃敏惠一齊在宣傳戰車上掃街拜票，以他的高人氣拉抬黃敏惠聲勢；侯友宜向鄉親推薦會做事的黃敏惠，身為嘉義鄉親以她為榮、以她為傲，呼籲12月18日即使非常冷也要出來投票給黃敏惠。黃敏惠再次提醒鄉親，投票那天要穿好溫暖，帶著滿滿熱忱的心為嘉義市的未來投下神聖的一票。

侯友宜表示，第一名的市長敏惠這4年來的努力、耕耘贏得許多市民肯定與支持，真的是有在做事的市長，這次選舉時間延後，12月18日剛好是台灣氣候預報最冷的時刻，嘉義市民要踴躍出來投票支持努力認真的市長，自己從小在嘉義生長也是嘉義人，認同黃敏惠的做事態度，更認同她和這塊土地緊密在一起有感情，所以即使再忙也要下來幫她站台，身為嘉義鄉親以她為榮以她為傲，12月18日即使非常冷也要出來投票給黃敏惠。

有媒體詢問侯友宜被視為國民黨未來2024熱門人選，對此侯友宜表示，任何人願意為中華民國這塊土地努力打拚，認真事，都會給予滿滿的祝福。

媒體緊追著問侯友宜是最強的母雞還是最強的總教練？侯友宜仍然沒有直接回應，他說，這次選舉非常感恩，謝謝朱主席帶領著國民黨團隊大家一努力打拚，讓大部分候選人都能高票當選，用這樣團結、認真為中華民國努力做事的態度，讓這塊土地會更好。

黃敏惠感謝侯友宜的高人氣助選，也感謝嘉義的女兒溫玉霞委員，曾在嘉義市最艱困的疫情時期捐助5萬片口罩，有他們的幫忙相信會讓台灣民主聖地再一次散發光芒。

感受到天氣寒冷黃敏惠不禁再次提醒鄉親，拜託大家霸王級的寒流要來，投票那天要穿好溫暖，帶著滿滿熱忱的心為嘉義市的未來投下神聖的一票。 新市長候友宜為同黨嘉義市長候選人黃敏惠站台，一到競選總部受到民眾熱情迎。記者李宗祐／攝影 新市長候友宜（左二）和同黨嘉義市長候選人黃敏惠（中）一齊車隊掃街。記者李宗祐／攝影 新市長候友宜（左二）和同黨嘉義市長候選人黃敏惠（右二）一齊車隊掃街。記者李宗祐／攝影 新市長候友宜（左二）為同黨嘉義市長候選人黃敏惠（中）站台。記者李宗祐／攝影 新市長候友宜（左二）和同黨嘉義市長候選人黃敏惠（中）一齊車隊掃街。記者李宗祐／攝影 新市長候友宜為同黨嘉義市長候選人黃敏惠站台，一到競選總部受到民眾熱情迎。記者李宗祐／攝影

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