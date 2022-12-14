社群平台詐騙頻傳 林楚茵呼籲用科技執法取代人工巡邏
民進黨立委林楚茵今在立院聯席委員會關切社群平台犯罪問題，農委會主委陳吉仲坦承目前採人工巡邏方式防堵；數位發展部長唐鳳回應，臉書跟台灣事實查核中心（MyGoPen）有共用平台，可以優先處理被轉發程度較高的不實訊息。
林楚茵指，社群平台詐騙案頻傳，前幾個月有進口商利用臉書販售大陸種子，不實申報進口並稱有醫療效果，恐造成國內食安危機，事發後農委會防檢局請臉書公司將廣告下架，但最近又看到不同帳號在其他臉書社團張貼相同廣告，「春風吹又生」刪也刪不完。
林楚茵質詢陳吉仲，單位人力是否足以防堵不斷衍生的廣告？陳吉仲回答，目前是用人工巡邏方式，若發現違反法令，會透過綠色通道請臉書公司下架，坦承防檢局處理臉書這部分的同仁不多，不運用科技恐跟不上詐騙集團散布的速度。
唐鳳回答，臉書條款有「偕同式可疑行為」(CIB)，若行為密集，數位部可透過新聞業共榮平台澄清及平衡報導，盡量讓雙方能對接，強化其中科技成分。
林楚茵指出，社群平台詐騙不只臉書，大陸影音平台抖音（TikTok）也充斥許多假消息，各主責單位應進行跨部會協調，善用科技執法，才能全面打擊網路犯罪同時節省人力，達到事半功倍的效果。
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