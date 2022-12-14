郭再欽辭中執委 民進黨證實：已收到請辭，依規定辦理

涉及88槍擊案、台南學甲爐渣案，甚至捲入台南市議長之爭的民進黨中執委郭再欽，今天發表聲明辭去黨職。郭再欽表示，自己在台南學甲槍擊案中是受害者，卻遭攻擊是黑金，將專心司法訴訟，捍衛自身清白。據轉述，今天民進黨中常會在黨務報告時也證實，已收到郭再欽的請辭，將依規定辦理。

據轉述，民進黨代理秘書長林鶴明今天在中常會進行黨務報告時表示，中央黨部已收到郭再欽辭呈，但會中並無再進一步討論該議題。根據民進黨黨職選舉相關規範，郭再欽完成請辭後所留下的空缺，將由上回中執委選舉的落選頭趙天麟遞補。趙天麟表示，一切依黨的程序進行。

此外，中常會決議，因應正副議長選舉爭議，黨內督導小組增加嘉義縣長翁章梁為督導小組成員。陳其邁在會中表示，民進黨在敗選之後，更應當團結，在即將到來的正副議長選舉亦是如此。