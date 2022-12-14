助理費案傳高虹安開罵謝立功？柯文哲：我聽滿正常的

民眾黨立委、新竹市長當選人高虹安遭指涉嫌詐領國會助理費案，先前高虹安辦公室被爆出「公積金」拿出一部分支付民眾黨秘書長謝立功主辦的媒體餐敘，謝立功先向媒體發表回應，也讓高虹安在內部會議責罵謝立功。對此，柯文哲下午視察市定古蹟「台北工場」修復工程受訪指出，這種就是無限擴大，「在我聽起來，他們也許在討論，我聽起來滿正常的」。

柯文哲指出，為什麼要用譴責？這實在是，到底是爆料的人有問題？還是媒體下標的人有問題。媒體問柯文哲，當時是否在場？柯文哲說，他當然在場，但是他聽起來，大家就是在陳述一個事實，滿正常的啊，但他不需要在這裡陳述，他覺得這個好像沒什麼事，人家說在野黨監督執政黨，「我們這個在野黨，天天被人家監督，實在太奇怪了」。

另外，對於民眾黨區域立委候選人說，當初要簽承諾書，捐1年立委薪資十分之一？柯文哲說，當時民眾黨成立以後，後來慢慢建立制度，其中有一個叫做職務捐，就是說，哪個等級的職務，他要去募款多少，這個叫職務捐，這每個黨都有，他倒覺得很奇怪，這不是很正常嗎？

柯文哲指出，像黨主席1年要募150萬，每個職務都有個募款額，本來就每個黨都有，很正常的東西，到民眾黨就每天抹黑，實在是。

對於高雄也說有簽切結書，柯文哲指出，以後就用職務捐的表來處理，什麼樣的位置，什麼樣的職務，一年要募多少錢，弄個表就解決掉了，那都是以前的東西，以前還沒有制度的時候，現在都有比較完整的制度。