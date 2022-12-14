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備戰2024將成立基金會 柯文哲：重大選舉還是要雇人

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲下午視察市定古蹟「台北工場」修復工程受訪。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲下午視察市定古蹟「台北工場」修復工程受訪。記者楊正海／攝影

台北市長柯文哲即將卸任，預計將先回台大醫院任職，另將成立基金會備戰2024，做為選舉上另一個重要平台。柯文哲下午視察市定古蹟「台北工場」修復工程受訪指出，其實重大選舉，還是要雇人，所以不可能完全，人都不雇要怎麼打選戰？也不可能。

柯文哲指出，台灣的政治人物到現在為止，沒有協會、沒有基金會的，大概只有一個，以前就有人跟他講，當市長的時候，設基金會募款才有錢，他想了很久，想說算了、算了，有一句話，人一無所有的時候才看得清楚自己，以前在當市長，如果弄個基金會，人家捐5百萬、捐1百萬，執政說要大聲，就覺得困難，如果有一天不當了，不當了設個基金會，有人要捐，就跟他說聲謝謝，這樣比較沒有壓力。

媒體也問柯文哲，設這個基金會，是在測試誰伸出援手？柯文哲說，人要一無所有的時候，才看得清楚自己。這個他是拜託李文宗在處理，也不曉得進度弄到哪，再跟他問問看。

有人認為任內設基金會就像戴魔戒，套上就拿不下來，是不是因此才在卸任後才成立？柯文哲說，對呀，想想看，如果人家捐個1百萬、5百萬，然後突然隔幾天又拿一個陳情案，「你就為難」，就想算了、算了，有天不當市長再來設。

至於是不是選2024後設基金會，又戴上另一個魔戒？柯文哲說，其實重大選舉還是要雇人，「所以不可能完全，人都不雇要怎麼打選戰也不可能。」

媒體也問，基金會只有台北市，中南部支持度如何擴大？柯文哲說，他還在想，通常是這樣，先弄個辦公室，有個基金會，人找到了，大家坐下來討論，再討論下一步要怎麼做。

柯文哲

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