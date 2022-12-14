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賴清德登記參選黨主席 蘇揆：祝福與支持

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院長蘇貞昌今出席國家永續發展獎頒獎典禮。圖／擷自udn video
行政院長蘇貞昌今出席國家永續發展獎頒獎典禮。圖／擷自udn video

副總統賴清德今天委請前文化部長鄭麗君完成民進黨主席選舉參選登記。行政院長蘇貞昌今天表示，賴清德願意在此時此刻扛下責任，他給予祝福與支持，未來黨務就依黨的程序來安排。

內閣改組聲浪不斷，傳出交通部前部長林佳龍將擔任內政部長、桃園市長鄭文燦則出任副閣揆，前副總統陳建仁今上午來政院開會，格外引發關注。

蘇貞昌今出席國家永續發展獎頒獎典禮前受訪表示，陳建仁來行政院，開的是政務委員林萬億主持的防癌會議，他已經來開過很多次。至於內閣改組幅度大小內容如何，上次已跟大家報告，在立法院會期結束後，他會和總統討論定案，再與社會大眾報告。

此外，行政院會明天將討論通過選罷法，傳出民進黨內擔心排黑條款比例過當，恐違反憲法保障的人民參政權。蘇貞昌表示，總統副總統選罷法也有相關規定，排黑是全民共識，政府回應人民的期待，明文規定出來希望全民都能支持，「從正、副議長提名開始做，不要說一套做一套，」台灣才能向上提升。

蘇貞昌 民進黨 賴清德

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