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影／小三通不通？朱立倫呼籲政府勿用意識形態與政治對抗考量

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會強調，這次的嘉義市長選舉務必要全力衝刺求勝選。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會強調，這次的嘉義市長選舉務必要全力衝刺求勝選。記者潘俊宏／攝影

行政院長蘇貞昌擔憂開放小三通出現搶藥情況，國民黨主席朱立倫表示，選舉已經結束，民進黨完全用意識形態、政治對抗治國，無視許多台胞、台商、台生因過年想回來都因小三通不通、航班與航點減少回不來。

朱立倫呼籲政府做點事情，若政府能從和緩兩岸對抗氣氛來想，就會知道這是自己的同胞想從大陸回來過年，而非僅以大陸搶藥的角度思考，何況若我們有能力幫助大陸的醫療資源，也有助緩和兩岸對抗氣氛，今天小三通與直航的航點，大多是為了台灣人民的便利考量。

至於大陸改變規則禁止台灣多項農漁產品輸陸，我們一方面應要求對岸不能歧視我們的產品，另一方面政府也要配合，若日本等國家能做到，政府也要協助人民做到符合對岸規定。

國民黨主席朱立倫今在中常會呼籲政府以正面態度看待小三通，勿用意識形態、政治對抗思考，這樣才能幫助在大陸的台胞、台商、台生。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會呼籲政府以正面態度看待小三通，勿用意識形態、政治對抗思考，這樣才能幫助在大陸的台胞、台商、台生。記者潘俊宏／攝影

小三通 朱立倫

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