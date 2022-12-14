陸禁台食品 朱立倫批蘇揆用意識形態對抗獲取政治利益

針對近日農漁民以及食品業者的產品遭中國大陸禁止輸入，國民黨主席朱立倫下午在中常會呼籲大陸當局儘快讓台灣農漁產品與食品順利進口，同時也希望民進黨政府能夠幫助人民解決問題。朱立倫強調，這是政府的責任，不是以意識形態與兩岸對抗做為唯一理由，更不是解決問題的態度。

朱立倫表示，國民黨關心並全力支持我國的農漁民和食品業者。對於兩岸之間的經貿往來，國民黨希望能更為順暢，不希望中間有任何障礙。

朱立倫說，當對岸改變規則時，國民黨一方面要求對岸絕對不能夠歧視我方產品，此外也希望民進黨政府能夠了解對方的要求，如果日本與其他國家做得到，我國也必須要做得到。國民黨會盡最大努力，包括結合立法院黨團、各縣市長，以及透過各種溝通管道，希望能夠協助農漁產品與食品業者能順利出口到大陸去。

針對小三通議題，朱立倫指出，許多台胞、台生、台商因小三通不通、航點不夠而無法返台，小三通跟增加航點絕對是對於我國自己的台胞、台生、台商有最大幫助。

朱立倫認為，行政院長蘇貞昌稱「對岸的人會來搶藥」，這個理由完全不通，怎麼不想想其實是自己的人想回來卻沒有辦法回來呢？如果台灣自己的同胞回來需要藥，還要反對嗎？何況，如果今天我國有餘裕，「TAIWAN CAN HELP」，能夠幫助中國大陸需要的一些藥品，這是傳達善意且能夠和緩兩岸對抗氣氛的表現。

朱立倫說，蘇貞昌不但不從這個角度看，還忘了小三通跟直航的各航點最主要使用者是台胞、台生、台商，完全忘了自己的同胞在大陸需要便捷的往來，而完全用意識形態與政治對抗的角度，想從中獲得政治利益。

朱立倫正告蘇貞昌，選舉已經結束了，台灣人在大陸想回來過個年，卻連透過小三通、透過直航航點都沒辦法，做一些幫自己同胞的好事情吧。