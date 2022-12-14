【重磅快評】綠電趕不上進度 蔡政府亂了手腳

綠電進展牛步，再生能源始終不到位，主管能源的經濟部，日前送出「再生能源發展條例」修正草案，行政院上週准予過關，要求日後新建、增建、改建的建物屋頂都必須鋪太陽能板，藉此提升再生能源帳面數字。這條例革命性的構思可行性如何？可能經濟部也不敢多想，希望有奇蹟出現。

推修正案的背景有國際、國內兩端，國際是二○五〇的「清零」死限，國內則是二○二五非核家園兌現，蔡政府定下的氣、煤、再生能源五：三：二的比例。氣、煤都來自國際採購，趕不上進度可以怪外國，再生能原則必須靠自己，糟糕的是經濟部卯足全力，二〇二五的再生能源比例頂多是百分之十五多一點，非核家園的能源轉型難逃跳票。

經濟部想方設法死馬當活馬醫，心想全台家戶數超過九百萬戶，只要有十萬戶屋頂加裝太陽能板，至少能創造一百億元商機；消息一放出來，幾家生產太陽能相關設備的大廠樂壞了，股票應聲大漲。不過業界也擔心怎麼樣擴充產能？到時候有市場，但供貨不及，豈非煮熟的鴨子飛了？根本問題是：擴廠的地在哪裡？

屋頂強制加裝太陽能板，但若老下雨的地區，怎麼去強制加裝？宜蘭的蘇澳、南澳這兩個月幾乎天天下雨，兩千多毫米的降雨，幾乎完全看不到太陽，裝太陽能板幹什麼？山坡的向陽面陽光充足，但背風的山陰地區每天日照很少，裝太陽能板沒什麼生財誘因，裝了幹嘛？

關鍵是裝光電板要多少錢？誰付錢？一家四口白天家常用電扣掉耗電的冷氣，大概是十度左右，光電板約四千瓦的規格，每千瓦造價約四十萬元，這戶人家購置光電板要價一百六十萬元左右；另外還要配置、支架的施工費；常態另筆支出是維護費，光電板壽命到了需汰換是另外支出，大概四口之家裝屋頂不蓄電的簡易型光電板接近兩百萬元。

關鍵問題，強制屋頂加裝誰付錢？國家嗎？相信經濟部沒想過，這可是很大的支出。現況有獎勵，符合規定每四十萬支出有十五萬獎勵，對用戶而言，日照足，發電多，回賣台電收益不錯，會考慮裝較大規模，但宜蘭居民天天下雨，再大的獎勵也是空談。

這樣的鼓勵再生能源修法，看樣子不樂觀，連揠苗助長都談不上，至多是美化官員業績。